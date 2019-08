Borsa Milano positiva, europee in calo

Apertura in positivo per ladi. L'indice Mib guadagna lo 0,14% mentre l'All-Share guadagna un frazionale 0,05%. Caute o in lieve ribasso invece le principali Borsedopo i guadagni di ieri. L'indice Eurostroxx 50 segna un -0,15%. A Francoforte il Dax cede lo 0,17%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,20% e a Londra il Ftse100 perde lo 0,29%.Euro stabile sul dollaro a 1,1101 dollari, rispetto al valore di 1,1100 di ieri. Risale il prezzo del greggio dello 0,53% as 53,93$ al barile(Di martedì 27 agosto 2019)