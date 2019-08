Borderlands approda su Fortnite insieme alla città di Pandora

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) In questi giorni Epic Games sta apportando delle patch a favore dei giocatori andando a migliorare le prestazioni di gioco e soprattutto le meccaniche di gameplay. I giocatori disono consapevoli che ogni settimana viene rilasciata un patch che va a modificare i file di gioco e nella maggior parte dei casi ad aggiungere dei file che portano novità all'interno della mappa o del gioco stesso. Ultimamente ci sono state intereche stanno ricevendo cambiamenti, infatti ogni settimana con l'arrivo della stagione 10 ci sono numerosi cambiamentimappa. Proprio oggi 27 agosto è appena stata rilasciata una patch che appunto ha portato con sé una nuova, ma non solo: infatti questaè disponibile graziecollaborazione raggiunta tra, mossa strategica per lanciare il terzo capitolo della serie del videogioco.inoltre scrive ai propri ...