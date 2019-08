Bolsonaro rifiuta gli aiuti del G7 e sfida il mondo sui roghi in Amazzonia

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Incendi in Amazzonia - il presidente Jair Bolsonaro rifiuta 2 milioni di dollari : “E’ tutto sotto controllo” : Da tempo le fiamme stanno devastando l’Amazzonia, rendendo il polmone verde più grande del nostro globo terracqueo una landa desolata di cenere e CO2. Di recente, una fonte dell’Eliseo a margine del vertice di Biarritz ha annunciato un massiccio aiuto economico per il Brasile pari a 2 milioni di dollari da parte del G7 per sostentare, in particolar modo, il dispiegamento di Canadair nella regione. Eppure, come aveva suscitato ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...