BOLSONARO RIFIUTA AIUTI PER INCENDI AMAZZONIA Trump | Brasile ha appoggio degli

BOLSONARO RIFIUTA gli aiuti del G7 e sfida il mondo sui roghi in Amazzonia : Bolsonaro sbatte la porta in faccia ai Grandi della Terra, mentre l’Amazzonia continua a bruciare. Nelle ultime 24 ore, gli incendi nella foresta amazzonica sono avanzati e cresciuti ancora e l’esercito brasiliano, al suo secondo giorno d’intervento, non sembra in grado di fermarli. Nonostante questo, il Brasile ha rifiutato gli aiuti di emergenza, da 20 milioni di dollari, proposta dai Paesi del G7 per gli incendi che stanno ...

Amazzonia in fiamme - BOLSONARO vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Incendi in Amazzonia - il presidente Jair BOLSONARO RIFIUTA 2 milioni di dollari : “E’ tutto sotto controllo” : Da tempo le fiamme stanno devastando l’Amazzonia, rendendo il polmone verde più grande del nostro globo terracqueo una landa desolata di cenere e CO2. Di recente, una fonte dell’Eliseo a margine del vertice di Biarritz ha annunciato un massiccio aiuto economico per il Brasile pari a 2 milioni di dollari da parte del G7 per sostentare, in particolar modo, il dispiegamento di Canadair nella regione. Eppure, come aveva suscitato ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. BOLSONARO contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...