BMW - Tutte le novità per il Salone di Francoforte 2019

(Di martedì 27 agosto 2019) La BMW ha in programma una nutrita serie di anteprime per ildi, il primo sotto la guida del nuovo ceo Oliver Zipse. La Casa tedesca presenterà infatti la nuova generazione della X6, la terza serie della Serie 1, la Serie 8 Gran Coupé, la Serie 3 Touring e il restyling della X1. Verrà infine nuovamente mostrata in pubblico la BMW Vision M Next. Terza generazione per la X6. La X6 rappresenta una delle scommesse vinte sul mercato. La Suv-coupé di lusso ha infatti aperto un segmento nel 2007 e oggi festeggia la terza serie sfruttando la base tecnica della neonata X5. Il design è nuovamente al centro dell'attenzione, con proporzioni simili al modello uscente ma stilemi profondamente rivisti come il doppio rene ancora più grande e retroilluminato nel frontale e i gruppi ottici led rivisti nella grafica, specie al posteriore. Con 4,93 metri di ...

