BITTER SWEET | anticipazioni puntata di mercoledì 28 agosto 2019

BITTER SWEET Anticipazioni 28 agosto 2019 : Nazli scopre chi è veramente Pelin : Nazli scopre che Pelin è l'ex fidanzata di Ferit mentre l'architetto viene a sapere che il suo grande amore passato gli ha nascosto un segreto: ha abortito.

BITTER SWEET - anticipazioni puntate : spunta una ex di Ferit dal 27 al 30 agosto : Continuano le disavventure amorose di Ferit (Can Yaman) e Nazli, che questa settimana devono vedersela con una ex fidanzata senza scrupoli di Ferit. Bitter Sweet è la soap turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 27 agosto La festa a sorpresa di Ferit ha portato con sè alcune novità. La prima delle quali è una rinnovata intesa tra Ferit e Nazli, dopo un lungo periodo di insofferenze. ...

BITTER SWEET - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 settembre 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019: Ferit fa tardi all’intervista importante che aveva al ristorante di Nazli per colpa di Pelin. Nazli litiga con Asuman perché si è fatta pagare il debito da Deniz. A seguito di questa litigata, Nazli decide di partire per qualche giorno e staccare la spina da tutto. Asuman per dare i soldi a Deniz accetta un lavoro ...

BITTER SWEET - anticipazioni : Asuman tenta il suicidio - Nazli lascia Ferit : Le anticipazioni della soap opera turca 'Bitter Sweet' riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate, Leman, interpretata dall'attrice Yesim Gul, inizierà ad interessarsi sempre di più alla relazione amorosa tra suo figlio Ferit e la giovane Nazli, poiché sarà avvertita da Deniz e da Pelin in merito al rapporto stabilitosi recentemente tra i due. Per tale ragione, Leman deciderà di stabilirsi presso l'abitazione della coppia, con la ...

BITTER SWEET trame al 6 settembre : la Piran e l'Aslan travolti dal desiderio - arriva Leman : Nuovo appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco che sta appassionando sempre più italiani sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Canale 5 Ferit Aslan e Nazli Piran saranno travolti dal desiderio dopo essersi persi nel bosco mentre Hakan Onder rimarrà di sasso quando troverà Leman in casa del rivale. Bitter Sweet: Deniz salva Asuman Le anticipazioni di Bitter ...

BITTER SWEET - spoiler puntata 63 : Pelin confessa all'Aslan che era incinta di lui : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore stanno riscuotendo un enorme successo sulle reti Mediaset grazie ai suoi protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Gli spoiler della puntata 63 in programma mercoledì 28 agosto dalle ore 14:45 alle ore 15:35 su Canale 5 rivelano che Pelin Turan inizierà la sua vendetta nei confronti di Ferit Aslan. La donna, infatti, gli rivelerà che aspettava un figlio da lui seguendo le indicazioni di Hakan Onder che ...

BITTER SWEET - trama episodio 63 : la Turan dice all'Aslan che sarebbero diventati genitori : Si preannunciano abbastanza movimentati i prossimi appuntamenti con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’episodio in onda il 28 agosto 2019, infatti dicono che Pelin Turan, entrata in scena durante la festa di compleanno di Ferit Aslan, procurerà una forte reazione all’architetto. La diabolica donna dopo aver fatto capire a Nazli Piran di essere l’ex fidanzata di suo marito, complicherà ...

BITTER SWEET - spoiler settembre : il padre di Ferit ha ucciso quello di Hakan : La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore coinvolge ogni giorno milioni di telespettatori in tutto il nostro Paese. Le puntate turche ci anticipano grossi e sconvolgenti colpi di scena. Gli episodi in onda prossimamente ci riveleranno il motivo dell'astio di Hakan Onder (Necip Memili) nei confronti di Ferit Aslan. Infatti, sarà posta molta attenzione sul rapporto tra i due nei prossimi appuntamenti. Il padre del marito di Nazli ha ...

BITTER SWEET - trame 28-29 agosto : Kaya registra suo marito mentre confessa i crimini : Gli appuntamenti di Bitter Sweet di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto saranno caratterizzati da alcuni eventi particolarmente interessanti. Il primo riguarderà Nazli, la quale si renderà conto della vera identità di Pelin e deciderà di chiederle un incontro nel tentativo di vederci più chiaro sulla vicenda. Il secondo avvenimento, invece, riguarderà Demet. Quest'ultima è vittima delle minacce e dei soprusi di suo marito. La donna però, in preda a ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 27 agosto 2019 : anticipazioni puntata 62 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 27 agosto 2019 su Canale 5: La festa a sorpresa che vede come protagonista Ferit ha portato con sé alcune sorprese… La prima novità è una rinnovata intesa tra Ferit e Nazli, dopo una lunga fase di incomprensioni… La seconda novità è più inquietante e riguarda l’arrivo in città di una donna molto bella e seducente: si tratta di Pelin, ex ...

BITTER SWEET - anticipazioni : Hakan si allea con Pelin - l’ex di Ferit : Pelin - Bitter Sweet A Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, i problemi per Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) non finiscono mai: proprio quanto i due sembreranno sul punto di accantonare tutte le loro divergenze, arriverà infatti ad Istanbul l’affascinante Pelin, ossia l’ex fidanzata dell’uomo. La new entry, ancora profondamente innamorata di Ferit, non esiterà quindi ad allearsi col perfido Hakan Onder (Necip ...

BITTER SWEET - anticipazioni 26 e 27 agosto : Pelin disposta a vendicarsi dell'Aslan : Torna lo spazio dedicato con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, (titolo originale Dolunay) lo sceneggiato che andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 15:35 a causa del ritorno de "Il Segreto" nel palinsesto di Mediaset. Nelle puntate trasmesse lunedì 26 e martedì 27 su Canale 5, Ferit l'Aslan riceverà una spiacevole sorpresa quando ritroverà la sua ex fiamma Pelin Turan alla sua festa di compleanno. Un nuovo ingresso che provocherà ...

BITTER SWEET - trame ultima puntata : Demet e Hakan arrestati - Fatos chiede la mano di Tarik : Purtroppo le travolgenti vicende di Nazli e Ferit, protagonisti dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, stanno per volgere al termine. Finalmente è stato reso noto quando i telespettatori italiani assisteranno alla messa in onda dell’ultima puntata. La tanto attesa puntata finale della soap formata soltanto da una stagione è fissata per il 13 settembre 2019, e secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere trasmessa sempre su ...