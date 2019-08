Bibbiano | il Tribunale sostituisce il giudice accusato di aver avuto contatti con gli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Costanza Tosi Ora Michele Facci, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede le dimissioni dell’exonorario anche dalla Fondazione vittime di reati Iniziano a saltare i ruoli affidati ai presunti coinvolti nell’inchiesta sugli affidi illeciti della procura di Reggio Emilia. Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione vittime dei reati della Regione Emilia Romagna verrà sospesa dal suo ruolo dionorario. A deciderlo è ildei minori di Bologna. Il nome della Buccoliero era finito sotto i riflettori quando la stessa fu accusa dirapporti con i responsabili dell’associazione “Hansel e Gretel”, finiti agli arresti domiciliati per l’inchiesta “Angeli e Demoni” sui fatti di. Il 12 agosto ildei monorenni ha nominato, come nuovoreferente, Massimo Maini e ha disposto il passaggio di tutti i procedimenti affidati in ...

cristia97265138 : RT @VittorioBanti: Pisa: genitori 'rapiscono' il figlio di 1 mese affidato ai servizi sociali dal Tribunale dei minori. --- La reazione a #… - Mirko14030168 : RT @VittorioBanti: Pisa: genitori 'rapiscono' il figlio di 1 mese affidato ai servizi sociali dal Tribunale dei minori. --- La reazione a #… - IlCastiga : RT @VittorioBanti: Pisa: genitori 'rapiscono' il figlio di 1 mese affidato ai servizi sociali dal Tribunale dei minori. --- La reazione a #… -