Battiti Live Compilation | mercoledì 28 agosto su Italia 1 una playlist dei cinque

Battiti Live - Gabry Ponte strizza il lato B ad Elisabetta Gregoraci : reazione furiosa - umiliato in diretta tv : Nella serata di mercoledì 7 agosto, in onda su Italia 1, l'ultima puntata di Battiti Live, condotto dalla bellissima Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i tanti ospiti dell'ultima puntata, era presente il celebre dj Gabry Ponte, che ha avuto l'onore di chiudere la serata. Leggi anche :Elisabet

Gabry Ponte sull'incidente a Battiti Live : 'Se ci scherza lei - potete farvi una risata' : Ieri sera su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata di Battiti Live, il festival musicale itinerante che anima le sere d'estate pugliesi coinvolgendo i più grandi artisti italiani ed internazionali del momento, riscuotendo anche un grande successo, soprattutto tra i più giovani. Ma nella puntata di ieri sera, è accaduto un incidente increscioso: durante i saluti finali, Gabry Ponte, raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci sul palco, ...

Battiti Live 2019 - il gesto di Gabry Ponte manda in subbuglio il web (VIDEO) : Ieri sera si è conclusa l'avventura di Battiti Live, la manifestazione musicale estiva prodotta da Gruppo Norba e trasmessa su Italia 1. Tra gli artisti fissi del 'tour' Pugliese anche Gabry Ponte che nelle sei puntate ha scatenato il pubblico sulle note dei suoi successi.Presente anche nell'ultimo appuntamento, al termine della sua performance sui titoli di coda è stato accolto dai conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci in un boato ...

Battiti Live - Gabry Ponte imbarazza Elisabetta Gregoraci : è polemica : Gabry Ponte tocca il sedere di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: la reazione di lei Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Battiti Live su Italia 1. E a chiudere la serata è stato il famoso deejay Gabry Ponte, il quale, a fine esibizione, ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha fatto? Nel momento in cui è stato raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci, le ha toccato il fondoschiena. Un gesto che ha ...

Gabri Ponte - la “palpatina” a Elisabetta Gregoraci in diretta a Battiti Live su Italia 1 : il video : Sarà stata l’euforia dell’ultima puntata di una fortunata stagione, la voglia di far festa e l’estate, ma durante i saluti finali di “Batitti Live” si è consumato un fuori programma hot sul palco del molo di Sant’Antonio di Bari che è diventato virale in un attimo. A chiudere la fortunata kermesse musicale di Radionorba e andata in onda per cinque appuntamenti su Italia Uno, è stato il dj Gabry Ponte. Terminato il set, ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. The Fix parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...

Battiti Live : Valeria Marini canta “Me Gusta” nell’ultima tappa di Bari (VIDEO) : Battiti Live, nell’ultima puntata da Bari presente anche Valeria Marini che canta il singolo “Me Gusta”, ecco il video Ieri su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Battiti Live, la manifestazione canora organizzata da Radionorba condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci che ha accompagnato il pubblico durante l’estate. Insieme a tutti gli altri cantanti, Battiti Live ha chiuso con ...

Battiti Live - il gesto di Gabry Ponte sulla Gregoraci fa discutere : Un gesto fatto per sbaglio oppure voluto? Gabry Ponte in queste ore è finito al centro delle polemiche per via del suo comportamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live. Ormai da anni la showgirl calabrese conduce l’evento itinerante trasmesso su Italia Uno. Anche in questa edizione Radio Norba ha scelto alla guida dei concerti con tantissimi artisti Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Con loro ...

Elisabetta Gregoraci mozzafiato - sale così sul palco di Battiti Live : applausi a scena aperta : L’avevamo lasciata sul palco di Trani con un look total black, reso originali da maxi stivali con lunghissime frange, firmati Philipp Plein, ancor prima Elisabetta Gregoraci era apparsa con luccicanti paillettes verde fluo applicate sul vestito monospalla di Elisabetta Franchi, mentre nella prima puntata del Battiti live 2019, girata a Vieste, aveva puntato sulla maxi scollatura, indossando un minidress aderente con paillettes nere firmato ...

Battiti Live 2019 - BARI/ Scaletta e diretta : Elodie torna ma senza Marracash : BATTITI LIVE 2019 BARI, quinta ed ultima tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Elodie torna sul palco ancora una volta senza Marracash

LP/ Amore a gonfie vele con la moglie Lauren Ruth Ward : 'Siamo felici' - Battiti Live - : Lp, Battiti Live 2019: Laura Pergolizzi torna a far ballare l'Italia. Continua a gonfie vele la storia con la moglie la moglie Lauren Ruth Ward

Battiti Live 2019 - Bari/ Scaletta e diretta : Amoroso e Boomdabash aprono lo show! : Battiti Live 2019 Bari, quinta ed ultima tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Alessandra Amoroso rompe il ghiaccio con i Boomdabash

ELODIE E MARRACASH/ Cene d'amore e gite in barca - ma i fan attaccano.. - Battiti Live - : ELODIE e Marracach, continua la loro storia d'amore. Su Instagram video di gite in barca e Cene romantiche, fan in delirio per la coppia

Battiti Live 2019 - BARI/ Scaletta e diretta : Alessandra Amoroso la più attesa! : BATTITI LIVE 2019 BARI, quinta ed ultima tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Ultimo LIVE di Alessandra Amoroso prima dello stop