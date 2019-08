Atletica – Palio della Quercia | Filippo Tortu riparte da 10 21 nei 100 a Rovereto

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019)da 10.21 controvento nei 100 dialGran serata aper la 55esima edizione deltorna sui 100 metri dopo due mesi di assenza per infortunio e si impone su avversari di livello mondiale: il vento contrario (-1,5 m/s) non regala all’azzurro un crono migliore di 10.21, ma tra i battuti c’è il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.28), capace quest’anno di correre in 9.97. In evidenza, tra gli altri, il lunghista sicilianoRandazzo, secondo con il personale di 8,07 (+1.3), l’astista Claudio Michel Stecchi (5,72) e l’altista Alessia Trost (1,92). IL RITORNO –c’è, ed è una bella notizia per tutta l’italiana. Il lombardo vince al rientro dopo l’infortunio i 100 metri del meeting di, batte un avversario di livello ...

