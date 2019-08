Atletica | Palio della Quercia 2019 | Tortu rientra bene | Stecchi ritorna a 5 72 | Randazzo

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Non solo la bella volata di Filippoal 55°Città, tradizionale meeting dileggera che è andato in scena sulla nuova pista di Rovereto (in provincia di Trento). Il velocista ha vinto i 100 metri con 10.21 (ma 1,5 m/s di vento contrario) al rientro in gara dopo 58 giorni dall’infortunio e può ritenersi estremamente soddisfatto, ma sono arrivate anche interessanti prestazioni dalle altre gare in programma. Claudioto alla grande dopo i problemi fisici che gli hanno impedito di disputare la prima parte di stagione, il toscano si era scatenato nei mesi invernali a livello indoor nel salto con l’asta (quarto agli Europei, è addirittura volato a 5.80) e oggi ha superato 5.72 al terzo tentativo prima di rinunciare a 5.77 mentre il belga Ben Broeders ha vinto la gara grazie al 5.72 alla prima prova. Filippoè volato a 8.07 ...

