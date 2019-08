Atletica | Filippo Tortu ritorna in gara | la grande serata di Rovereto | sfida a Sani Brown

Atletica – Meeting di Rovereto - Filippo Tortu pronto a tornare in pista : “è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita” : Lo sprinter italiano torna a gareggiare a Rovereto sui 100 metri, nessun obiettivo ma solo tanta voglia di fare bene Lo definisce “un nuovo inizio”. La stagione di Filippo Tortu riparte dalla serata di Rovereto (Trento): domani, martedì 27 agosto, il primatista italiano dei 100 metri andrà sui blocchi del Palio della Quercia, sulla nuova pista dello stadio trentino che ospita la 55esima edizione del Meeting organizzato da Carlo ...

Atletica – Palio Città della Quercia : Filippo Tortu a Rovereto nei 100 : Atletica: Filippo Tortu a Rovereto nei 100, sfida Sani Brown e Burrell Il Palio Città della Quercia di martedì 27 agosto sarà ancora una volta stellare, per una serata che come annunciato vedrà il rinnovato stadio Quercia di Rovereto ospitare il ritorno alle gare del primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu (Fiamme Gialle) che dopo un paio di mesi di stop è pronto per ripresentarsi sui blocchi di partenza a poco più di quattro ...

Atletica - Filippo Tortu prosegue il programma di recupero dall’infortunio : le ultime : L’atleta italiano è tornato ad allenarsi questa settimana, tra venti giorni il completo recupero dall’infortunio L’infortunio è ormai alle spalle, Filippo Tortu prosegue nel suo programma di recupero che dovrebbe permettergli di tornare a pieno regime nel giro di tre settimane. AFP/LaPresse Questa la nota pubblicata dal management dell’atleta azzurro: “Filippo Tortu si è sottoposto a un nuovo controllo presso ...

Atletica - Filippo Tortu : l’infortunio era più serio del previsto - niente Coppa Europa. Mirino sui Mondiali : L’infortunio subito da Filippo Tortu durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League è stato più serio del previsto. A confermarlo è stato Alfio Giomi, Presidente FIDAL, in un’intervista pubblicata proprio sul sito federale: il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) aveva sbandato durante la gara e in un appoggio aveva quasi toccato la linea della corsia, l’annunciata lesione al bicipite femorale sinistro non è stata ...

Atletica - Filippo Tortu infortunato : lesione del bicipite femorale - periodo di stop per il velocista : Filippo Tortu si è sottoposto a degli accertamenti presso il Policlinico di Monza dopo l’infortunio accusato domenica sera a Stanford (USA) in occasione della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Per il 21enne, primatista italiano dei 100 metri (9.99 lo scorso anno), si parla di una lesione tipo 3b del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a un periodo di riposo: dovrà saltare i 100 metri a Montecarlo (il 12 luglio è previsto ...

Atletica – Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford : ecco le condizioni del velocista azzurro : Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford: problema al femorale sinistro per il giovane atleta azzurro Nella tappa della Diamond League di Stanford, il giovane velocista azzurro Filippo Tortu ha rimediato un Infortunio. Lo rende noto lo staff azzurro tramite una nota ufficiale che fa luce sulle condizioni del ragazzo: “è in fase di accertamento l’Infortunio occorso a Filippo Tortu durante i 100 metri di Stanford, ...

Atletica - settimo posto per Filippo Tortu nei 100 a Stanford : il successo se lo prende Coleman davanti a Gatlin : Lo sprinter azzurro chiude in 10.21 la propria prestazione, lontano dal 9.81 con cui Coleman si impone davanti a Gatlin Filippo Tortu corre in 10.21 ed è settimo nei 100 metri di Stanford, in quella che è stata con ogni probabilità una delle gare migliori della tappa statunitense della IAAF Diamond League. L’azzurro, allineato con i migliori sprinter del globo, non parte benissimo (peraltro, al cospetto di diversi partenti di primo piano), ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu in gara domani nei 100 metri a Stanford : Atletica: domani Tortu nei 100 metri a Stanford in Diamond League Trasferta americana per Filippo Tortu, al via domenica 30 giugno a Stanford, in California, nella settima tappa della IAAF Diamond League 2019. Il tradizionale Prefontaine Classic quest’anno emigra da Eugene, dove è in corso la costruzione dello stadio per i Mondiali 2021, e nel prestigioso meeting ci sarà uno straordinario cast di avversari che attende il primatista ...