Atletica – Diamond League | a Zurigo la prima finale con sfide stellari

Atletica - spettacolo nella dodicesima tappa della Diamond League : Lyles domina i 200 metri in 19.65 : Noah Lyles vince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt, anche Will Claye e Christian Taylor danno spettacolo nel triplo nella dodicesima tappa della IAAF Diamond League allo stadio Stadio Charlety di Parigi, brilla ancora la stella dello sprinter statunitense Noah Lyles, che vince i 200 metri in 19.65 (0.2) togliendo il primato del meeting a Usain Bolt. Anche Will Claye e Christian Taylor danno ...

Atletica - Diamond League 2019 : Claye oltre i 18 metri a Parigi - Kendricks tocca i 6 metri! Bene Lyles sui 200 : A Parigi è andata in scena l’ultima tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera prima delle due Finali che nelle prossime settimane concluderanno il massimo circuito internazionale itinerante alla vigilia dei Mondiali di Doha. Dalla capitale francese sono arrivate alcune prove interessanti e alcuni risultati notevoli a un mese di distanza dalla rassegna iridata. Will Claye si è letteralmente scatenato nel salto triplo ed è volato ...

Atletica - Diamond League Parigi 2019 : Noah Lyles e Karsten Warholm i più attesi. Nessun italiano in gara : Domani (24 Agosto) andrà in scena allo stadio Charlety la tappa Parigina della Diamond League. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Così come accaduto anche a Birmingham non ci saranno italiani in gara. L’unico azzurro che avrebbe dovuto partecipare era Gianmarco Tamberi, vittima di un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a rinunciare. Favoriti Diamond League Parigi 2019 Uno degli atleti ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si infortuna al polpaccio e salta la Diamond League di Parigi : Tegola per Gianmarco Tamberi: l’azzurro ha accusato un problema al polpaccio sinistro che gli impedirà di prendere parte alla tappa di Parigi della Diamond League. Il marchigiano avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del salto in alto sabato 24 agosto, ma ha preferito non rischiare. I Mondiali di Doha sono troppo vicini per forzare e correre pericoli inutili e così l’azzurro è costretto a rinunciare per non aggravare il piccolo ...

Atletica – Diamond League - Tamberi non ce la fa : l’azzurro rinuncia a Parigi per infortunio : Atletica: Tamberi rinuncia alla tappa di Parigi di Diamond League, l’azzurro si ferma per infortunio Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Parigi della Diamond League in programma sabato 24 agosto. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto alla rinuncia a causa di un problema al polpaccio sinistro rimediato la scorsa settimana. “Dispiace, perché quest’anno è stato tempestato da piccoli infortuni che non ...

Atletica – Diamond League : grande spettacolo a Birmingham - la Miller-Uibo si impone nei 200 donne : La bahamense si impone davanti alle due superstar Dina Asher-Smith (22.36) e Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.50) Nell’undicesima tappa della IAAF Diamond League a Birmingham la gara più attesa, i 200 donne, è vinta dalla favorita bahamense Shaunae Miller-Uibo in 22.24 (0.4) sulle altre due superstar Dina Asher-Smith (22.36) e Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.50). Il Müller Grand Prix all’Alexander Stadium si chiude con tre primati del ...

Atletica - Diamond League Birmingham 2019 : Yohan Blake trionfa nei 100 metri. Brandon Starc vola a 2.30 : E’ andata in scena oggi a Birmingham l’undicesima tappa della Diamond League. Sono scesi in pista e in pedana alcuni tra i più forti atleti del panorama mondiale. Grande sorpresa nei 200 metri piani con la vittoria di Shaunae Miller-Uibo davanti a Dina Asher-Smith e a una delle grandi favorite della vigilia Shelly–Ann Fraser-Pryce. Nella gara regina, i 100 metri maschili, ha trionfato il gamaicano Yohan Blake. Sulla pedana ...

Atletica - Diamond League Birmingham 2019 : Fraser-Pryce - Blake e Schippers i più attesi. Nessun italiano in gara : Domani (18 agosto) andrà in scena l’undicesima tappa della Diamond League all’Alexander Stadium di Birmingham. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto riguarda l’Italia, Nessun atleta azzurro parteciperà alla manifestazione. Favoriti Diamond League Birmingham ...

Atletica – Diamond League - sfide Mondiali a Birmingham : Tutto pronto a Birmingham per il nuovo appuntamento di Diamond League La IAAF Diamond League 2019 resta nel Regno Unito dopo il meeting di Londra, pronta per l’undicesima tappa con il Müller Grand Prix, domenica 18 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. Il massimo circuito internazionale dell’Atletica, che andrà avanti sabato 24 con l’appuntamento di Parigi, prosegue il cammino verso la doppia finale di Zurigo ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Karsten Warholm e Danielle Williams protagonisti nella prima giornata - brilla anche Yeman Crippa : Non è certamente mancato lo spettacolo nella prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019, appuntamento fondamentale del prestigioso circuito internazionale di Atletica che si svolge presso lo Stadio Olimpico di Londra. Le prestazioni più importanti del pomeriggio sono arrivate negli ostacoli con il norvegese Karsten Warholm (400m HS) e con la giamaicana Danielle Williams (100m HS), ma anche in chiave italiana non sono mancate le ...

Atletica – Diamond League : Crippa brilla a Londra - l’azzurra sfiora il record italiano nei 5000 metri : A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri, portando il nuovo record personale a un eccellente 13:07.84 Magnifica prestazione di Yeman Crippa nella decima tappa della IAAF Diamond League. A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri con il nuovo record personale portato a un eccellente 13:07.84, per un ulteriore progresso dopo il 13:09.52 ottenuto a Roma in giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Adesso lo storico primato ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro (13 : 07.84) avvicina il record italiano : La prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019 in programma questo fine settimana a Londra si è aperta con un risultato di assoluto valore per la spedizione italiana. Dopo lo splendido 13:09.52 firmato a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, Yeman Crippa si è migliorato ulteriormente sulla distanza dei 5000m chiudendo con il personale di 13:07.84 e raccogliendo una prestigiosa settima posizione. L’inseguimento ...

Atletica – Diamond League : due italiani nella tappa di Londra - Crippa e Desalu sfidano le stelle europee : Yeman Crippa sarà impegnato sui 5000 metri mentre Fausto Desalu gareggerà nei 200 metri Due azzurri a Londra in Diamond League, nell’unico meeting su due giornate del massimo circuito internazionale. Ad aprire il weekend sarà Yeman Crippa sui 5000 metri, in una delle prime gare del programma, sabato 20 luglio (alle 15.13 ora italiana). Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro è un ritorno nella capitale britannica appena due settimane dopo ...