Atletica | Antonietta Di Martino riceverà a Doha il bronzo iridato del 2009 | “La aspettavo

Atletica – Ai Mondiali di Doha una premiazione speciale : ad Antonietta Di Martino il bronzo iridato 2009 : Atletica: a Doha Antonietta Di Martino riceverà il bronzo Mondiale 2009 Ora è ufficiale: c’è un’altra medaglia mondiale per Antonietta Di Martino. In una cerimonia che si terrà durante i Mondiali di Doha, al via tra un mese esatto (27 settembre-6 ottobre), l’azzurra riceverà il bronzo iridato di Berlino 2009 del salto in alto, come conseguenza della squalifica per doping della russa Anna Chicherova, sanzionata nel febbraio 2018. ...