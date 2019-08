Atletica – Ai Mondiali di Doha una premiazione speciale | ad Antonietta Di Martino il

Atletica - Coleman salta tre controlli antidoping : a rischio i Mondiali in Qatar e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Lo sprinter statunitense non si sarebbe reso reperibile per tre controlli antidoping nel giro di un anno, situazione che potrebbe costargli un anno di squalifica Si mette male per Christian Coleman, lo sprinter statunitense infatti rischia un anno di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping nell’ultimo anno. Lapresse Stando a quanto riferito dalla BBC e dal Daily Mail, un’inchiesta è stata già avviata nei confronti ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara! 100 metri a Rovereto - il rientro dopo l’infortunio : mirino sui Mondiali : Filippo Tortu tornerà in gara al meeting di Rovereto in programma martedì 27 agosto. Il velocista era fermo dallo scorso 30 giugno quando accusò un problema muscolare durante la tappa di Stanford valida per la Diamond League che lo ha costretto a quasi due mesi lontano dalle competizioni. Il brianzolo, che ha ripreso gli allenamenti soltanto a fine luglio, si cimenterà sui 100 metri e cercherà di riprendere il filo di una stagione fino a questo ...

Atletica – Diamond League - sfide Mondiali a Birmingham : Tutto pronto a Birmingham per il nuovo appuntamento di Diamond League La IAAF Diamond League 2019 resta nel Regno Unito dopo il meeting di Londra, pronta per l’undicesima tappa con il Müller Grand Prix, domenica 18 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. Il massimo circuito internazionale dell’Atletica, che andrà avanti sabato 24 con l’appuntamento di Parigi, prosegue il cammino verso la doppia finale di Zurigo ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani già in possesso del minimo di qualificazione per Doha : Manca poco più di un mese all’inizio dei Mondiali di Atletica di Doha, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre nella capitale del Qatar. Al momento sono 38 gli atleti italiani che sono riusciti ad ottenere il pass per partecipare alla rassegna iridata: 20 uomini e 18 donne, oltre alle 6 staffette. Grande attesa per Filippo Tortu che ha ottenuto la qualificazione sia nei 100 che nei 200 metri. Tra i velocisti curiosità anche per quel che ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sto molto bene - non sono sparito dai radar : ai Mondiali in forma. Ho schiacciato a canestro…” : Gianmarco Tamberi non gareggia da oltre un mese a causa di un leggero problema fisico, nel weekend non ha partecipato ai Campionati Assoluti di Bressanone ma il saltatore in alto guarda con ottimismo al futuro come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il marchigiano sarà protagonista domani a Cervia insieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri e al cestista Gigi Datome nell’evento ribattezzato #GGG con ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : Caster Semenya non ci sarà! Annullata la sospensione della norma IAAF : Nuovo colpo di scena nella vicenda Caster Semenya: il tribunale federale svizzero ha annullato la sospensione della norma IAAF che impone alla sudafricana (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne e così ora la 28enne non potrà prendere parte (a meno di ulteriori improbabili capovolgimenti) ai Mondiali di Atletica in programma a Doha tra fine settembre ed inizio ottobre. A rivelarlo, secondo quanto riferito ...

Atletica - nuovo colpo di scena nel caso Semenya : la sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha : Un giudice svizzero ha deciso che la sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha La telenovela Caster Semenya regala una nuova puntata, ancora più sorprendente di quelle vissute in precedenza. La sudafricana, al centro di un caso internazionale per il suo iperandrogenismo, non potrà partecipare ai prossimi Mondiali di Doha di Atletica leggera in seguito alla decisione di un giudice del tribunale svizzero. LaPresse/PA Il ...

Atletica - Filippo Tortu : l’infortunio era più serio del previsto - niente Coppa Europa. Mirino sui Mondiali : L’infortunio subito da Filippo Tortu durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League è stato più serio del previsto. A confermarlo è stato Alfio Giomi, Presidente FIDAL, in un’intervista pubblicata proprio sul sito federale: il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) aveva sbandato durante la gara e in un appoggio aveva quasi toccato la linea della corsia, l’annunciata lesione al bicipite femorale sinistro non è stata ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : gli azzurri già in possesso del “minimo” per i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Nel weekend si disputeranno a Bressanone (in provincia di Bolzano) i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, l’amena località altoatesina sarà il teatro della competizione più importante entro i confini nazionali. Gli Assoluti rappresentano una tappa importante verso i Mondiali che quest’anno si disputeranno a inizio autunno a Doha, mancano ancora un paio di mesi all’appuntamento più importante della stagione e gli atleti ...

Atletica – Meeting di Vicenza : Leonardo Fabbri brilla nel lancio del peso - l’azzurro si qualifica per i Mondiali di Doha : Il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Grande serata di Leonardo Fabbri nel getto del peso. A Vicenza, il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha, fissato a 20,70, ritoccando due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 ...

Atletica - Universiadi 2019 : niente medaglie per l’Italia nella penultima giornata - Perini firma il minimo per i Mondiali : Non arrivano medaglie per l’Italia dell’Atletica leggera nella penultima giornata delle Universiadi 2019, il miglior risultato è stato firmato da Lorenzo Perini che sui 110 metri ostacoli ha centrato il minimo per i Mondiali di Doha siglando il suo nuovo personale (13.46, migliorato di un centesimo il recente 13.47 di La Chaux-de-Fonds). Il 24enne lombardo si è messo in luce in semifinale, in finale si è fermato a 13.50 ad appena un ...

Atletica – Triveneto Meeting Internazionale di Trieste : Jacobs 10.10 nei 100 metri - centrato lo standard per i Mondiali : Jacobs 10.10 nei 1000 metri: l’azzurro centra lo standard d’iscrizione ai Mondiali di Doha Nei 100 metri l’azzurro Marcell Jacobs (Fiamme Oro) centra lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha con il crono di 10.10 (+0.9) al 12° Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. Il velocista e saltatore chiude al secondo posto alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) e resta a soli due centesimi dal primato ...