Atalanta | abbonamenti per il girone Champions | ecco le info

Atalanta - abbonamenti boom e sul mercato può arrivare Biraghi : Sono 5.147 gli abbonamenti staccati dai tifosi dell’Atalanta nei primi tre giorni di campagna, già riempita ben più di metà della nuova Curva Nord Pisani del Gewiss Stadium, pronta entro il 22 settembre prossimo con 9.135 posti previsti a sedere e coperti. Dal 19 al 22 le prelazioni per gli altri settori dello stadio, dal 24 al 7 settembre quelle ordinarie e speciali con cambio posto e settore eccetto la Curva Nord, dal 9 al 14 ...

Serie A - è boom abbonamenti : record per l’Udinese - 2000 tessere in 3 ore per l’Atalanta : Quota 13.454 abbonamenti. Un dato storico che sancisce il record di tessere vendute da quando è stata costruita la Dacia Arena. Lo comunica l’Udinese al termine della quarta fase della campagna “Nel tuo DNA”. “Il dato è largamente superiore a quello di chiusura dell’analoga fase dello scorso anno quando, prima della proroga, le tessere staccate erano state 12.193. Addirittura, i numeri sono già superiori ...

Atalanta - contestazione per gli abbonamenti : la risposta del presidente Percassi : “Mi aspettavo delle critiche per gli aumenti, nonostante fino ad oggi avessimo praticato una politica di prezzi molto bassi. Non condivido invece la posizione di chi parla di ‘mancanza di rispetto'”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, dopo le critiche e le contestazioni per i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione. “Se c’e’ un valore che ha sempre ...

Atalanta - caro abbonamenti - la curva costa (molto) più di Napoli : striscione di protesta dei tifosi : Un abbonamento in curva dell’Atalanta costa più di un abbonamento in curva del Napoli. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quando costava 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale a Napoli costa mille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare in curva a Ferrara costa 300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di Napoli. L’Atalanta da Champions ha rincarato e ...

Atalanta - Curva Nord protesta contro i prezzi degli abbonamenti : Nella giornata di ieri sono stati resi noti tutti i dettagli della campagna abbonamenti 2019-2020 dell’Atalanta, anche se per sottoscrivere la tessera sarà necessario attendere sabato 10 agosto. Sin da subito hanno però fatto discutere gli incrementi ai costi necessari, che finiscono per penalizzare anche chi da tempo segue allo stadio il club bergamasco. Non […] L'articolo Atalanta, Curva Nord protesta contro i prezzi degli ...

Atalanta - «Qui si fa la storia» : online la campagna abbonamenti : campagna abbonamenti Atalanta 2019-2020. In casa Atalanta il fermento in vista della nuova stagione è già fortissimo. E non potrebbe essere altrimenti: il club, infatti, per la prima volta nella sua storia prenderà parte alla Champions League e la formazione bergamasca farà certamente il massimo per onorare l’impegno. Per i tifosi che vorranno sostenere da […] L'articolo Atalanta, «Qui si fa la storia»: online la campagna abbonamenti ...