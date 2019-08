Arrestato Valentino Iuliano | membro clan Cordaro preso a Monterotondo

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma – Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria domenica scorsa hanno, a, classe 1990, pregiudicato,della nota famiglia, importanteinsistente sul territorio criminale di Tor Bella Monaca, sgominato nel luglio del 2016, con l’Operazione R9, che aveva portato all’esecuzione di 37 misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale D.D.A. presso la Procura della Repubblica, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, ricettazione, truffa ai danni dello stato, falso, omicidio e tentato omicidio. A fine maggio dell’anno in corso,, ristretto in custodia cautelare proprio per i provvedimenti ...

