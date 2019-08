Amici Vip anticipazioni | arriva Andrea Damante | svelato il suo ruolo

Silvia Toffanin ha rifiutato Temptation Island e Amici Vip : 'Ho scelto la famiglia' : La nuova stagione televisiva poteva essere a dir poco ricca di impegni professionali per Silvia Toffanin, da anni ormai volto storico del talk show Verissimo, in onda con grande successo il sabato pomeriggio su Canale 5. E invece la Toffanin ha preferito rinunciare ai nuovi progetti che le erano stati affidati per concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo amato Verissimo, che tornerà in onda dal 14 settembre. La conduttrice, infatti, era tra ...

Silvia Toffanin spiega perché ha rifiutato Amici Vip e Temptation Island Vip : perché Silvia Toffanin non ha condotto Amici Vip e Temptation Island Vip La stagione televisiva 2019-2020 poteva essere ricca e variegata per Silvia Toffanin. Invece la compagna di Pier Silvio Berlusconi sarà ancora una volta solo e soltanto al timone di Verissimo, programma che ormai conduce da ben tredici anni. Negli ultimi mesi la conduttrice […] L'articolo Silvia Toffanin spiega perché ha rifiutato Amici Vip e Temptation Island Vip ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza : "Io e Stefano Sala non abbiamo più rapporti. Osvaldo? Ci siamo rivisti in Amicizia" : Benedetta Mazza, conduttrice ed ex professoressa de L'Eredità, ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso anno. Come ricordiamo, la Mazza strinse una forte amicizia con Stefano Sala, il modello 29enne che, a causa proprio della vicinanza alla conduttrice anche lei 29enne, mise in discussione la propria relazione con la fidanzata Dasha Dereviankina.A distanza di quasi un anno dagli eventi, Benedetta ...

Amici Vip : cast - concorrenti - come funziona e cosa c'è da sapere : Al via in autunno su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotto da Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni

Amici Vip : tra i possibili concorrenti Laura Torrisi e Pamela Camassa (RUMORS) : La macchina di Amici Vip si è ormai già messa in moto per la produzione del programma. Infatti cominciano a trapelare anche alcune informazioni circa i possibili concorrenti e i giurati che ne potrebbero fare parte. Sembra essere molto probabile il reclutamento della famose attrici Laura Torrisi e Pamela Camassa, mentre in giuria potrebbe tornare Platinette. Amici Vip: Laura Torrisi e Pamela Camassa possibili future 'allieve' Tra le novità più ...

Amici Vip - colpo scena a Mediaset : Maria De Filippi condurrà la prima puntata. Michelle Hunziker può attendere : C'è fibrillazione per l'esordio del nuovo format Amici Vip, variante del seguitissimo talent Amici di Maria De Filippi. Il nuovo programma, che conta 6 puntate, andrà in onda il prossimo 23 Settembre su Canale5 e come già annunciato, sarà condotto dalla bella Michelle Hunziker. Ma, secondo le ultime

Wanda Nara “rimbalzata” da Maria De Filippi : voleva condurre Amici Vip ma… : Mentre continua la telenovela sul futuro calcistico di Mauro Icardi, la moglie e agente Wanda Nara pensa al suo futuro televisivo. Non in Argentina ma in Italia, nelle scorse settimane si sarebbe presentata al cospetto di Maria De Filippi e del suo gruppo di lavoro per sostenere un provino per Amici Vip. Lo storico talent show di Canale 5 per la prima volta avrà una edizione dedicata ai volti noti e la bella modella, secondo il settimanale Chi, ...

Amici Vip : Maria De Filippi potrebbe condurre prima puntata - Wanda Nara respinta (RUMORS) : Numerosi telespettatori attendono con ansia il nuovo talent show, Amici Vip. Fino ad ora si sapeva che la conduzione del programma era stata affidata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche ora fa è giunta notizia da Tv Blog che potrebbe essere Maria De Filippi ad avviare la trasmissione. Infatti, secondo un'indiscrezione, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te dovrebbe presentare solamente la prima ...

Alberto Urso a Sanremo 2020 di Amadeus dopo Amici Vip? Il retroscena : Amici Vip: Alberto Urso nel cast del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus? Da quando ha trionfato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso continua ad avere un grande successo. Il tenore dagli occhi di ghiaccio farà parte del cast di Amici Vip. La sua partecipazione al talent dovrà coincidere con le date del suo tour nei teatri con l’orchestra dal vivo che lo vedrà impegnato a partire dal prossimo autunno. Come ...

Amici Vip - concorrenti e giuria : le anticipazioni : Cresce l’attesa per la prima puntata di Amici Vip, la versione “per famosi” del celebre talent di Maria De Filippi. La trasmissione dovrebbe partire a settembre, subito dopo la fine di Temptation Island Vip, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, e poco prima della versione “classica” di Amici. Per ora le anticipazioni sono davvero poche, visto che la squadra di Maria De Filippi sta ancora lavorando allo ...

Da Giordana Angi a Irama e Alberto Urso - i primi nomi di Amici Vip : Giordana Angi, Irama, Alberto Urso e Annalisa: sono questi i primi nomi di Amici Vip. Li svela Davide Maggio in anteprima esclusiva. Quattro ex Amici di Maria De Filippi per la prima stagione del nuovo programma TV che, stando alle prime indiscrezioni, con il format di Amici non ha nulla a che vedere. L'unico punto in comune allora restano gli ospiti, alcuni dei quali fanno parte dei cantanti emersi dalle 18 edizioni di Amici di Maria De ...

Amici Vip : tra gli ex alunni dovrebbe esserci anche Alberto per alcune puntate : Wanda Nara, secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", avrebbe sostenuto il provino per la conduzione di Amici Vip, ma sarebbe stata cartata. Nel frattempo, la moglie e agente del calciatore Icardi è stata riconfermata a Tiki Taka. Al posto della 32enne argentina è stata scelta come padrona di casa del talent-show Michelle Hunziker. Invece, per quanto riguarda i concorrenti, stanno emergendo i primi nomi, tra i quali ci sarebbero Joe ...

Amici Vip : Platinette in giuria - Joe Bastianich in gara - 4 ex allievi ospiti (RUMORS) : Il cast della prima edizione Vip di Amici è in via di definizione: in questi giorni, infatti, i più importanti siti d'informazione stanno regalando interessanti anticipazioni sui personaggi famosi che metteranno alla prova il loro talento in questa versione inedita dello show. Davide Maggio, ad esempio, fa sapere che Joe Bastianich potrebbe far parte delle squadre in gara, mentre Platinette potrebbe essere uno dei membri della giuria. Quattro ex ...