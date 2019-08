Amici | Marcello Sacchetta lontano da Stefano De Martino? Sono tanto tanto felice

Marcello Sacchetta da Amici a un nuovo reality : parla il ballerino : Amici, il successo di Marcello Sacchetta come ballerino e conduttore Dopo essere stato lanciato da Amici di Maria De Filippi, dove si è imposto come ballerino senza avervi prima partecipato come concorrente, Marcello Sacchetta si è affermato anche come conduttore visto che prima da solo e poi con altri ha condotto il quotidiano della trasmissione. […] L'articolo Marcello Sacchetta da Amici a un nuovo reality: parla il ballerino proviene da ...

Amici - lite Stefano De Martino-Marcello Sacchetta per colpa di Belen? Ecco la verità : Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato per colpa di Belen Rodriguez? I due ragazzi non avrebbero più rapporti da quando l’ex ballerino di Amici è tornato insieme alla showgirl argentina. I fan continuano a chiedere spiegazioni per capire se il gossip su un presunto litigio sia vero oppure no. “Perché quando siete stati a Formentera non avete incontrato Stefano? Lui è sparito da quando sta con Belen?” è la domanda che rimbalza ...

Amici Giulia a Marcello - nuove confessioni su storia d’amore : “È lì che arriveremo” : Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una bellissima storia d’amore ad Amici Amici di Maria De Filippi ha permesso a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli d’innamorarsi, anche se la loro storia d’amore nasce ufficialmente fuori dagli studi, come Giulia ha raccontato un po’ di tempo fa ai fan, e siamo davvero felici che tutto continui ad […] L'articolo Amici Giulia a Marcello, nuove confessioni su storia ...

Amici - Giulia Pauselli finisce in lacrime su Instagram : Marcello racconta tutto : Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta in vacanza Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono andati in vacanza a Formentera assieme ad altri ballerini di Amici di Maria De Filippi, e nonostante le polemiche esplose a causa di una foto che non è piaciuta ai soliti odiatori del Web non si può dire che entrambi non si […] L'articolo Amici, Giulia Pauselli finisce in lacrime su Instagram: Marcello racconta tutto proviene da Gossip e Tv.

Amici - Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta : "In pochi lo sanno...". Com'è nato il loro amore dalla De Filippi : "In pochi lo sanno". Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono stati entrambi ballerini protagonisti di Amici e alla corte di Maria De Filippi, esattamente 6 anni fa, è nata la loro storia. Molto riservati, hanno stupito tutti condividendo su Facebook un messaggio dolcissimo. Di più, una dichiarazio