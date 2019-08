Americano arrestato per l' omicidio di Cerciello bendato perché dava testate

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) “e ammanettato perché”. Ha chiesto di essere interrogato al più presto dai magistrati il carabiniere che ha indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, perché ritenuto l’autore della foto che immortalò il californiano Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l’del vicebrigadiere MarioRega,e con i polsi legati dietro la schiena mentre era in caserma. Il ragazzo era stato immortalato con la bandana sugli occhi e le mani legate in una stanza della caserma di via In Selci.È stato il suo difensore, l’avvocato Andrea Emilia Falcetta, a depositare la memoria di quattro pagine ai magistrati, cui chiede di “disporre l’audizione” in breve tempo del militare dell’Arma “non soltanto a tutela della sua posizione ...

bancaetica : Siete pronti a vedere la storia di un tassista italo-americano arrestato in Usa per traffico di migranti?… - GitVicenza : RT @bancaetica: Siete pronti a vedere la storia di un tassista italo-americano arrestato in Usa per traffico di migranti? #TonyDriver è l’u… - andreatracanzan : RT @bancaetica: Siete pronti a vedere la storia di un tassista italo-americano arrestato in Usa per traffico di migranti? #TonyDriver è l’u… -