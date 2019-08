Amazzonia in fiamme | “per sfruttare le risorse minerarie Ma necessario aiutare contadini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Da un lato l’agrobusiness con la “volontà dei grandi imprenditori diil terreno per le coltivazioni, in particolare della soia, per il pascolo dei bovini e per l’accaparramento dipreziose”. Dall’altro, la necessità di formare iper prevenire letenendo un comportamento corretto e favorendo colture che non necessitano dell’uso del fuoco per rigenerare velocemente il terreno. Perché se è vero, come spiega Pietro Graziani, responsabile del programmasenza fuoco, iniziativa promossa dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che gli incendi innascono da “interessi commerciali” e “non certo per colpa delle ong, tutte impegnate nella difesa dell’ambiente”, grazie anche alla “complicità e al supporto” del presidente Jair ...

SkyTG24 : Mentre il #Brasile schiera l’esercito contro le fiamme che stanno devastando l'#Amazzonia, a San Paolo e Rio de Jan… - RaiNews : Nelle ore in cui l'emergenza è al centro dei colloqui del #G7Biarritz arrivano le drammatiche immagini di… - fattoquotidiano : Il G7 si chiude con i fervorini per l’Amazzonia in fiamme e con Macron che si candida a mediare con l’Iran, stoppat… -