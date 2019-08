Amazzonia in fiamme | il Brasile rifiuta l’aiuto del G7 Bolsonaro contro Macron | “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) “Non possiamo accettare che un presidente,, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente delJairin un tweetcosì l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 per far fronte alle devastazioni provocate dagli incendi. Un concetto già espresso da Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente: “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”. Anche Lorenzoni ha attaccato l’inquilino dell’Eliseo sostenendo di non voler ricevere lezioni dal presidente francese che “non può neanche evitare un incendio prevedibile ...

SkyTG24 : Mentre il #Brasile schiera l’esercito contro le fiamme che stanno devastando l'#Amazzonia, a San Paolo e Rio de Jan… - RaiNews : Nelle ore in cui l'emergenza è al centro dei colloqui del #G7Biarritz arrivano le drammatiche immagini di… - fattoquotidiano : Il G7 si chiude con i fervorini per l’Amazzonia in fiamme e con Macron che si candida a mediare con l’Iran, stoppat… -