Amazzonia | Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7 Aperta inchiesta sui roghi dolosi

Incendi Amazzonia - il Brasile respinge l’offerta del G7 : “Macron pensi a Notre-Dame” : Il governo brasiliano ha respinto l’offerta dei leader del G7 che hanno promesso 20 milioni di dollari per far fronte alle devastazioni provocate dagli Incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito ...

Amazzonia - Brasile rifiuta 20mln dal G7 : 7.52 Il governo brasiliano ha dichiarato che rifiuterà l'offerta del G7 di 20 mln di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. Lo riporta il quotidiano Lo Stato di San Paolo. Secondo il giornale non è chiaro il motivo del rifiuto.In precedenza il ministro dell'Ambiente brasiliano Ricardo Salles aveva al contrario dichiarato che l'aiuto del G7 sarebbe stato gradito. Il presidente brasiliano Bolsonaro mette in dubbio i dati ...

Incendi Amazzonia - allerta in Brasile : aeroporto di Porto Velho chiuso a causa del fumo : Le autorità della Infraero, responsabile della gestione dei principali aeroporti commerciali brasiliani, hanno disposto la chiusura dell’aeroPorto internazionale Governador Jorge Teixeira della capitale dello stato di Rondonia, Porto Velho. Le autorità hanno sospeso atterraggi e decolli previsti da e per lo scalo questa mattina, 26 agosto, a causa del fumo proveniente dai numerosi roghi che stanno distruggendo la foresta amazzonica, che ...

Incendi Amazzonia - nuovo attacco di Bolsonaro contro Macron : il Brasile rifiuta l’aiuto del G7 : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato oggi ad attaccare il suo collega francese, Emmanuel Macron, segnalando che il suo Paese “non può accettare” che si lancino “attacchi gratuiti e fuori luogo” contro il modo in cui gestisce l’Amazzonia, ne’ che “travesta le sue intenzioni dietro all’idea di una ‘alleanza’ dei Paesi del G7 per ‘salvare’ l’Amazzonia, come ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile apre inchiesta per roghi dolosi : “Organizzati su Whatsapp” : Il Brasile annuncia l’apertura di un’inchiesta per roghi dolosi in Amazzonia. Lo ha fatto sapere il ministro brasiliano per la Giustizia e la Sicurezza, Sergio Moro parlando di un’indagine dovuta al sospetto dell’esistenza di un gruppo su Whatsapp, con una settantina di iscritti, che sarebbe stato usato per organizzare un “giorno di fuoco” lo scorso 10 agosto, con roghi appiccati in modo sistematico a ridosso ...

Amazzonia - Bolsonaro : “incendi nella media - basta disinformazione che danneggia il Brasile”. E arriva l’aiuto dell’Argentina : Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sminuisce la portata degli incendi in Amazzonia e invita i brasiliani a non creare disinformazione. “Gli incendi non sono piu’ violenti della media degli ultimi 15 anni ma non siamo soddisfatti di cio’ che vediamo. Agiremo con forza per controllare gli incendi in Amazzonia“, ha dichiarato il capo di Stato in un video messaggio pubblicato su Twitter. Il presidente di estrema ...

Incendi Amazzonia - i vescovi del Brasile : “E’ urgente salvare - non c’è più tempo” : “Gli assurdi Incendi e altre depredazioni criminali ora richiedono una presa di posizione adeguata e un’azione urgente”. Lo afferma la Conferenza Episcopale del Brasile dinanzi la terribile situazione che vive la foresta Amazzonica a causa degli Incendi che continuano senza fermarsi. Il documento dei vescovi, firmato dalla presidenza della Conferenza episcopale, a nome di tutti i vescovi e inviato all’Agenzia Fides, ...

Incendi Amazzonia - Confagricoltura : “Blocco import di carni dal Brasile nell’Unione Europea” : L’Unione Europea sta valutando la possibilità di sospendere in tempi brevi le importazioni di carni bovine dal Brasile, per indurre le autorità brasiliane ad un’efficace azione di contrasto degli Incendi in Amazzonia. Secondo i dati dell’Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), il numero degli Incendi è salito dell’80% tra gennaio e luglio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, con un aumento del 50% della ...

Trump : Amazzonia - aiuteremo il Brasile : 10.03 Il presidente americano Donald Trump ha offerto aiuto al Brasile per combattere gli incendi in Amazzonia. Lo ha annunciato via Twitter segnalando di aver parlato con il presidente Jain Bolsonaro. "Le nostre prospettive commerciali future sono molto entusiasmanti e le nostre relazioni solide, forse più di quanto non lo siano mai state", ha osservato Trump a proposito del Brasile.

Bolsonaro : Amazzonia - no sanzioni Brasile : 9.03 Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in un breve discorso trasmesso a reti unificate, ha detto che gli incendi forestali in Amazzonia, che "non sono al di sopra della media degli ultimi 15 anni",non possono servire come "pretesto per imporre sanzioni internazionali" contro il Brasile. La dichiarazione di Bolsonaro è stata fatta alla vigilia del vertice G7 di Biarritz in cui vari paesi, capitanati dalla Francia,hanno detto che intendono ...

Roghi Amazzonia - Brasile invia esercito : 17.44 Il governo brasiliano ricorrerà probabilmente alle forze armate per combattere gli incendi nella foresta amazzonica. Lo ha annunciato il presidente Bolsonaro, dopo una riunione d'urgenza del gabinetto di crisi. La decisione di inviare l'esercito dovrebbe essere presa con un decreto, dopo che Bolsonaro è stato sottoposto a una forte pressione internazionale per il record di Roghi in Amazzonia.

Amazzonia in fiamme - scontro internazionale con il Brasile. Macron : “Necessario parlarne al G7”. Bolsonaro : “Mentalità colonialista” : La situazione ambientale in Amazzonia diventa argomento di scontro tra il primo ministro brasiliano, Jair Bolsonaro, e i premier europei, da Macron a Merkel. Dopo l’allarme lanciato dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, che ha annunciato che da gennaio nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi, con un incremento dell’84% rispetto all’anno precedente,ossia da quando è in carica Bolsonaro, il ...

Incendi Amazzonia : il Cile offre a Brasile e Bolivia aiuti per fermare i roghi : Il governo Cileno ha trasmesso a Brasile e Bolivia la propria collaborazione per cercare di frenare gli Incendi che stanno colpendo ampie porzioni della foresta amazzonica. “Gli Incendi nelle foreste dell’Amazzonia sono gravi, colpiscono i polmoni del nostro pianeta e mettono a rischio la salute dei suoi abitanti”, ha scritto il presidente Sebastian Pinera riferendo su Twitter di conversazioni con i suoi omologhi, Jair ...

Brasile : protesta a consolato Milano contro incendi in Amazzonia : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un centinaio di persone sono in presidio di fronte al consolato brasiliano di Milano in corso Europa per protestare contro gli incendi in Amazzonia, aumentati dopo le politiche permissive autorizzate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. I manifestanti, con bandie