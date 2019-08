Ama | interventi di pulizia nelle scuole andranno avanti fino al 7 settembre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma – In previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, e’ impegnata nell’operazione “pulite”, che ha preso il via lo scorso lunedi’ 19 agosto e andra’almenoa sabato 7. Nella prima settimana di attivita’ (19-24 agosto), sono stati gia’ effettuatimirati per il decoroaree esterne di circa 400 plessi scolastici. Lo comunica Ama in una nota. L’operazione prevededi diserbo,e spazzamento di strade e marciapiedi delle aree antistanti e perimetrali di circa 1.000 plessi scolastici capitolini (elementari, medie inferiori e superiori, istituti comunali dell’infanzia, ecc.) di tutti e 15 i municipi. Le attivita’ sono realizzate tenendo conto del calendario di inizio delle lezioni, dando ...

