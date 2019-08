Alt Pd anche a Di Maio vicepremier  E Toninelli apre all' intesa | siamo a bivio  Nuovi

US Open – Fuori anche Seppi dopo Fognini - l’Altoatesino sconfitto in quattro set dal bulgaro Dimitrov : Il tennista bulgaro si impone in quattro set contro l’italiano, sconfitto con il risultato di 6-1, 7-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco Giornata negativa per il tennis italiano agli US Open, dopo Fabio Fognini infatti esce di scena anche Andreas Seppi, sconfitto al primo turno da Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro si impone con il punteggio di 6-1, 7-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco, ...

Andrea Zamperoni morto - arrestata una prostituta a New York. Accusata anche di Altri due decessi per overdose : Una donna è stata arrestata a New York con l’accusa di aver ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni, trovato morto in un albergo nel Queens lo scorso 21 agosto. Il 33enne che lavorava come capo chef da Cipriani Dolci nella metropoli statunitense, avrebbe preso da lei, Angelina Barini, una prostituta di 41 anni, una dose mortale contenente Fentanyl. Secondo i media americani la 41enne avrebbe fornito la droga non solo a Zamperoni, ma anche ...

TS – Juventus - Ramsey sAlterà anche il Napoli : Ramsey salterà anche la gara contro il Napoli. La Juventus potrà schierarlo dopo la sosta L’edizione odierna di Tuttosport, riporta che Ramsey sarà a disposizione della Juventus dopo la sosta. La Juve non ha potuto schierarlo all’esordio contro il Parma e non lo avrà a disposizione neanche contro il Napoli. Secondo il quotidiano, il gallese tornerà a disposizione dopo la sosta, quindi, per la gara del 15 settembre contro la ...

Cairo : “Per Verdi ci siamo mossi - ma abbiamo anche delle Alternative” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ieri a Sky anche della trattativa intavolata con il Napoli per il futuro di Simone Verdi. “Ci siano mossi, abbiamo fatto i nostri tentativi. Ma abbiamo anche delle alternative” Sembrerebbe quasi un ultimatum a De Laurentiis, con il quale Cairo ha parlato più volte nelle ultime settimane, raggiungendo l’accordo per l’attaccante partenopeo. Prestito di 10 milioni, 10 di ...

Dramma al parco divertimenti - si ribAlta il trenino di Movieland : sette feriti - anche due bambini : Tragedia sfiorata al parco divertimenti dove sette persone sono rimaste ferite per il ribaltamento di un trenino a Movieland, l'area dedicata al cinema all'interno del Canevaworld, a Lazise, nel veronese, sul Lago di Garda. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Nessuno dei sette feri

Verona - si ribAlta trenino al parco divertimenti : anche due bimbi tra i feriti : L'incidente avvenuto a Movieland, sette persone coinvolte. Nessuno sarebbe grave. Ancora da chiarire le cause. In mattinata anche un altro incidente

Canevaworld - si ribAlta il trenino : sette feriti a Verona nel parco divertimenti. Anche due bambini : Paura e feriti al parco divertimento Canevaworld di Lazise, in provincia di Verona. Dalle risate e alle foto panoramiche al bilancio di sette feriti (nessuno grave) nel ribaltamento di...

Juventus - 5 cessioni last minute : addio ad Emre Can - c’è anche un’Altra novità! : cessioni Juventus- Mercato pronto ad entrare nel vivo. 10 giorni alla chiusura delle operazioni e Juventus chiamata a piazzare ancora diversi esuberi. Come confermato in mattinata, i bianconeri avrebbero chiuso l’affare Rugani con la Roma. 25-30 milioni con operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto. Non solo, Paratici dovrà cercare di piazzare anche Matuidi, […] L'articolo Juventus, 5 cessioni last minute: addio ad Emre ...

Governo : Paragone - ‘se accordo con Pd sAlta mia presidenza commissione Banche’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità” per la presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche. Lo dice Gianluigi Paragone, senatore M5S, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “è evidente -spiega- che non potrei accettare di essere votato dalla Boschi. Anzi il fatto che il Pd voglia mettere la Boschi ...

MotoGp - Petrucci contento ma non troppo : “gli Altri hanno fatto tempi pazzeschi - dobbiamo farli anche noi” : Il ternano ha sottolineato di avere avuto buone sensazioni in moto, confermando però come bisogna compiere ulteriori step per stare al passo con i migliori Giornata tutto sommato positiva per Danilo Petrucci a Silverstone, il pilota della Ducati ha avuto buone sensazioni in sella alla propria Desmosedici, nonostante non abbia provato la gomma morbida per compiere il time-attack. AFP/LaPresse Il feeling c’è ma qualcosa va ancora ...

LIVE Equitazione - Europei sAlto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Marziani - Francia lontanissima - mentre si allontana anche l’Irlanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il Belgio risponde con una sola penalità di Jerome Guery, che chiude il terzo giro. Pochi centesimi il vantaggio dei belgi sui tedeschi, Gran Bretagna distante cinque punti. Ottava l’Italia. 17.07 Fa sul serio la Germania, che con il percorso netto di Marcus Ehning minaccia il Belgio in prima posizione. Il teutonico è inoltre decimo nella classifica individuale. 17.05 Amanda ...

LIVE Equitazione - Europei sAlto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

Juventus - 5 cessioni last minute : addio ad Emre Can - c’è anche un’Altra novità! : cessioni Juventus- Mercato pronto ad entrare nel vivo. 10 giorni alla chiusura delle operazioni e Juventus chiamata a piazzare ancora diversi esuberi. Come confermato in mattinata, i bianconeri avrebbero chiuso l’affare Rugani con la Roma. 25-30 milioni con operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto. Non solo, Paratici dovrà cercare di piazzare anche Matuidi, […] L'articolo Juventus, 5 cessioni last minute: addio ad Emre ...

Macron : "L'Italia merita dirigenti all'Altezza". Nel mirino Salvini - ma anche Di Maio : “L’Italia è un grande paese, un grande popolo. merita dirigenti all’altezza”: dopo lunghi mesi di tensione con il Governo gialloverde, Emmanuel Macron sintetizza così la sua posizione sulla crisi di Governo in Italia. E lo fa davanti alla stampa presidenziale, rispondendo a una domanda nella quale conferma di avere un rapporto preferenziale e molto forte con il presidente Sergio Mattarella.Mesi difficili ...