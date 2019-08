Allerta meteo per la Sardegna | rischio nubifragi e fenomeni violenti Forti piogge anche

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Giornata critica, quella di mercoledì 28, per alcune regioni italiane. Un vortice molto insidioso e ben strutturato a tutte le quote, proveniente dalla Penisola Iberica, Spagna, avanza verso il Mediterraneo centrale. La struttura vorticosa raggiungerà lanel corso della mattinata di domani, scombussolando letteralmente il tempo sull’isola. L’avvezione di vorticità positiva avverrà piuttosto repentina, in un contesto termico significativo al punto da attivare una veemente azione convettiva. Decisamente importante, nelle simulazioni modellistiche,il quantitativo di vapore acqueo contenuto nella massa d’aria per il carico di umidità acquisito dalle correnti portanti in transito sul Canale di. Insomma, condizioni per un maltempo serio sull’isola e conche possa essere collegatoa criticità locali, essendo altamente probabili ...

