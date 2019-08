ALBERTO SORDI Il sodalizio con Monica Vitti che dipinse gli italiani | Techetechetè

Addio a Carlo Delle Piane - oltre 100 film da ALBERTO SORDI a Pupi Avati : Ancora provato dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel gennaio 2015 e che lo aveva portato fino al coma, aveva festeggiato i 70 anni di carriera lo scorso anno alla mostra del cinema di Pesaro

Techetecheté/ Anticipazioni oggi 15 agosto : da ALBERTO SORDI a Marcello Mastroianni : Techetechetè, Anticipazioni 15 agosto 2019: 'agosto... amore mio non ti conosco' di Tiziana Torti. Protagonisti Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e...

ALBERTO - iniziate le riprese del film-tv su Sordi. Edoardo Pesce : "Temo il giudizio di Verdone" : Promette di non fare nessuna imitazione, ma di indossare una maschera, "come un napoletano indosserebbe quella di Pulcinella". Parola di Edoardo Pesce, impegnato da pochi giorni sul set di Alberto, il film-tv prodotto da Ocean Productions per Rai Fiction e dedicato ad Alberto Sordi. La pellicola, diretta da Luca Manfredi, andrà in onda durante la prossima stagione, in occasione del centenario della nascita dell'attore romano, avvenuta il 15 ...

Iniziate le riprese della miniserie 'ALBERTO' con Edoardo Pesce - dedicata al grande Sordi : L'Ansa ha comunicato che la Rai-Radiotelevisione Italiana nella prossima stagione televisiva trasmetterà sul piccolo schermo un'attesa miniserie, "Alberto", dedicata all'indimenticabile Sordi, il grande attore italiano scomparso nella sua casa di Roma il 24 febbraio 2003 all'età di 82 anni. Per la regia di Luca Manfredi, il film per la tv narrerà la vita dell'iconico artista a partire dal 1937 quando vinse un concorso indetto dalla compagnia di ...

"ALBERTO" - ovvero Sordi prima di diventare l'ALBERTOne nazionale - : Paolo Scotti È in lavorazione un tv movie sulla prima parte della carriera dell'attore romano Settembre 1953. Nascosti dietro la tenda nell'atrio di un cinema di Roma, Alberto Sordi e Federico Fellini seguono trepidanti la prima proiezione de I vitelloni. Sordi protesta con l'amico Federico: il suo nome è stato tolto dal manifesto del film perché, dopo un paio di flop provocati dalla sua comicità troppo aggressiva, i produttori ...

Edoardo Pesce si trasforma in ALBERTO SORDI : «Temo il giudizio di Carlo Verdone» : Al via le riprese tra Roma e Tivoli, la regia è di Luca Manfredi. L’attore: «Sono ateo ma una preghiera sulla sua tomba l’ho fatta. A lui»

Casting per una fiction RAI su ALBERTO SORDI e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...

