Accendete i motori | MXGP 2019 è ufficialmente disponibile

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) Milestone è fiera di annunciare il lancio di, nuovo capitolo della serie ufficiale del FIM Motocross World Championship, oggiper PlayStation 4, Xbox One e PC. Ecco il comunicato ufficiale:Per la prima volta nella serie,permetterà ai giocatori di mettersi nei panni di un pilota dell'attuale stagione di, per gareggiare nel Campionato con tutti i piloti, moto e team della stagione. Tutti i modelli 3D delle moto e dei piloti sono stati accuratamente ricreati in ogni singolo dettaglio grazie alle più recenti tecnologie di scansione che garantiscono un realismo senza pari.L'attuale stagione non è l'unica nuova feature di; per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori hanno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere ...

