Zoff è stato paragonato al Pd Che ne pensa il portiere del mondiale ' 82?

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Faccio un appello. Non più fonti parlamentari (anonime)” aveva detto Nicola Zingaretti nel salone del Nazareno, lasciando intendere che non avrebbe risposto alle domande dei giornalisti dopo la sua lunga dichiarazione sulla trattiva con il M5S. Per aggiungere subito dopo che “chi si vuole assumere la responsabilità di ciò che dice si faccia avanti con nome e cognome. Faccio quest'appello – ha poi proseguito – perché siamo in un momento delicato in cui si deve parlare con i fatti e i processi vanno gestiti con il massimo della serietà. Da questo momento le ‘fonti' non le commento più…” ha poi concluso. Così, alla scadenza del terzo dei cinque giorni concessi dal capo delloa Pd e M5S per verificare l'esistenza di un patto giallorosso, Zingaretti ha inviato un messaggio di condotta piuttosto forte e forte e chiaro ai capi area del Pd con un particolare riguardo a Matteo Renzi e ...

