Zingaretti | ora basta | spenga il forno

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Pensavo allo streaming dei 5 Stelle con Bersani. Sbeffeggiato, quasi una tortura fisica dei sentimenti. Della dignità. Stesso copione dei 5 Stelle, in queste ore, versoe il Pd. Ma quale bene del Paese e degli italiani? Solo propaganda elettorale a costo zero. E senza voto, per ora.Vorremmo capire, nel dettaglio, perché il maggior partito di opposizione e il solo grande rappresentante della sinistra si stia prestando a una assurda pièce teatrale a uso dei veri protagonisti, i grillini, scadendo in un melodrammone che consegnerà, comunque vada, solo macerie.Per le motivazioni della neo via crucis piddina, ne ho parlato con due elettori del Pd, livello di istruzione medio alto, che nell’ordine hanno addotto spiegazioni conosciute e di cui eravamo consci, ma non esaustive del massacrante sacrificio, soprattutto di immagine, a cui sono chiamati i ...

