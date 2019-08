Youtuber a Firenze smaschera truffa a turisti | malmenato dagli abusivi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il blogger norvegese Harald Baldr mette a nudo la “delle stampe ad olio”, in pieno centro ae viene aggredito dai tre nordafricani all’opera. La scena è interamente ripresa in un filmato che il blogger ha poi pubblicato sul proprio canale YouTube e che in meno di 24 ore ha raggiunto più di 300 mila utenti. Il “giochetto” è semplice, itori stendono in mezzo alla strada dei dipinti facendo finta di venderli e aspettando che qualche turista distratto ci calpesti sopra per poi chiedere un risarcimento. In questo caso l'episodio è avvenuto in via Calzaiuoli, in pieno centro, a due passi dal Duomo.Come riportato dal quotidiano "La Nazione", Baldr era anell'ambito di un suo tour italiano. Stava raccontando la città quando si è imbattuto in un turista che era stato appena raggirato. Ha quindi acceso la telecamera e filmato gli ...

