Xiaomi Mi Mix 4 | un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamera da 108 MP

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così : In attesa della presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi potrebbe dover scegliere un nuovo nome per questo suo prossimo smartphone di fascia alta

Xiaomi Mi MIX 4 avrà specifiche tecniche da brividi - secondo questo leak : Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una quadrupla fotocamera posteriore con 108 megapixel e sensore periscopico, il nuovo Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB di RAM, 1 TB e, udite udite, uno schermo curvo 2K secondo l'ultima fuga di notizie.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung.

Lenti periscopiche per lo Xiaomi Mi MIX 4 : nuove conferme : Saranno molti ad attendere lo Xiaomi Mi MIX 4, specie adesso che diventa sempre più plausibile il device possa adottare una fotocamera periscopica. Stando a quanto riportato da '91mobiles.com', ci sarebbe un secondo brevetto registrato presso la WIPO (World Intellectual Patent Office) in cui il terminale non lascia spazio ad altre interpretazioni (il primo risaliva a qualche settimana fa). Guardando il device posteriormente vi renderete subito ...

Xiaomi Mi MIX 4 con una fotocamera periscopica? Ecco un ulteriore indizio con tanto di bozzetti : Spunta un nuovo brevetto firmato Xiaomi che mostra tramite alcune immagini come potrebbe essere lo smartphone con una fotocamera periscopica, e spunta subito l'ipotesi Xiaomi Mi MIX 4.

Recensione Xiaomi Mi Mix 3 : Xiaomi con la gamma Mi Mix, nel "lontano" 2016, ha dato una scossa iniziale al mercato degli smartphone, ridisegnando l'estetica di quest'ultimi grazie alla presentazione del primo smartphone full screen. Dal 2016 fino ad oggi, un po tutti i produttori di smartphone si sono adattati a questa nuova filosofia di device, bordi ridotti ai minimi termini e pannello con diagonale da 19:9. A fine 2018 l'azienda cinese ha ...

Xiaomi Mi MIX 4 con 5G e ricarica a 45 watt certificato e in alcuni disegni : Il presunto Xiaomi Mi MIX 4 riceve la certificazione dall'ente cinese 3C, confermando la presenza del supporto 5G e della ricarica rapida a 45 watt.

Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A80, andando a migliorare l'aspetto software della fotocamera

Che sia lui Xiaomi Mi MIX 4? Un misterioso smartphone 5G di Xiaomi svelato dal TENAA : Dal database del TENAA arrivano alcune informazioni su un misterioso smartphone Xiaomi che potrà contare sul supporto alla connettività 5G

La ricarica wireless di Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe superare la potenza di 20 watt : È possibile che Xiaomi Mi MIX 4 possa disporre di una ricarica wireless con potenza superiore ai 20 watt, quella disponibile su Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : una fotocamera con lente periscopica e un teleobiettivo : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune

Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile sul sito e nei punti vendita TIM : A partire da oggi Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile con TIM, online e in negozio, in Sapphire Blue e Onyx Black al prezzo di 799,90 euro.