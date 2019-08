Xiaomi con migliore fotocamera | i migliori da comprare

Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani : Parte domani la nuova iniziativa promozionale di Gearbest, con numerose promozioni, iniziative, Sconti e coupon, per un settembre all'insegna del risparmio. L'articolo Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 4 : un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamera da 108 MP : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di Xiaomi con memoria da ben 1 TB e quattro fotocamere posteriori

Xiaomi Mi 9T Pro è ormai pronto a fare il suo attesissimo debutto in Italia e dalla mezzanotte di oggi 26 agosto 2019 è in preordine e sia il sito ufficiale mi.com sia Amazon riserveranno ai primi acquirenti un prezzo speciale di lancio.

Ecco a voi Xiaomi Mi 9T PRO.. con 50€ di sconto se siete veloci! : Oggi 26 Agosto 2019 a mezzanotte spaccata, Xiaomi ha reso ufficialmente disponibile sul nostro mercato il suo ultimo top di gamma: lo Xiaomi Mi 9T PRO, ulteriore evoluzione della nona generazione dei top di gamma leggi di più...

Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, ha ammesso che il secondo smartphone 5G del brand esiste e che verrà commercializzato in Cina.

Nonostante qualche anno sulle spalle, considerando che è stato lanciato a inizio 2017, Xiaomi Mi 6 continua a essere aggiornato e l'ultimo aggiornamento porta con sé graditi miglioramenti.

Laptop Xiaomi in forte sconto - ecco quattro proposte per tutte le tasche : I Laptop Xiaomi sono dei prodotti che rivaleggiano fieramente per il loro alto rapporto qualità/prezzo: sia che il vostro utilizzo sia da ufficio o da gaming, Xiaomi ha un portatile che fa al vostro caso. leggi di più...

Xiaomi Mi 9T Pro - lo smartphone da 450 euro con molti pregi e pochi difetti : Xiaomi Mi 9T Pro è il nuovo smartphone di fascia media che punta sul rapporto qualità/prezzo per attirare acquirenti. In Italia ha un listino di 449,90 euro, che attira soprattutto in considerazione della presenza di uno schermo AMOLED, di un processore Snapdragon 855 affiancato da 6 Gigabyte di memoria RAM, e di una tripla fotocamera posteriore. Parte delle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone sono da top di gamma, e chi è alla ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una quadrupla fotocamera posteriore con 108 megapixel e sensore periscopico, il nuovo Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB di RAM, 1 TB e, udite udite, uno schermo curvo 2K secondo l'ultima fuga di notizie.

Xiaomi mette in palio Mi 9, Mi A3, Redmi Note 7 e un coupon da 50 euro col nuovo contest fotografico "Il miglior momento del tuo viaggio".

Xiaomi ha pubblicato nella giornata di oggi i risultati economici ottenuti nella prima parte del 2019

Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano.

Stamattina Xiaomi ha annunciato in Italia nuovi prodotti Ecosystem: tre nuovi Single Sensors, Mi Body Composition Scale 2 e Mi Iconic Hair Dryer.

Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari.