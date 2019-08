Xbox ha intenzione di espandersi anche in Giappone | in arrivo nuove partnership ed

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il direttore generale di, Aaron Greenberg, ha commentato la relazione di Microsoft con il, che è sempre stata alquanto turbolenta. Secondo Greenberg, il proprietario della piattaforma ha ancora un interesse nel paese,se non è chiaro dove questo porterà l'azienda in futuro.Il vicepresidente Phil Spencer, qualche settimana fa ha dichiarato di volere un team di sviluppose a bordo degliGame Studios. Entrambi quindi, stanno suggerendo di volere una relazione più intima con la terra del Sol Levante.Parlando di Phantasy Star Online 2 insuOne, Greenberg ha dichiarato: "Per noi è una cosa assolutamente fantastica. Complimenti a SEGA e a Phil per aver costruito questa collaborazione. Alcuni dei migliori sviluppatori di giochi sonosi, quindi se possiamo aiutare a portare le loro creazioni e la loro creatività in un mercato più ampio, penso ...

Eurogamer_it : L'idea di #Microsoft per #Xbox è quella di espandersi anche in Giappone. -