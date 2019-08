Wreckfest | corse frenetiche e scontri tra auto in questo nuovo trailer

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa lo sviluppatore del caotico demolition derbysi mostra in undi lancio, per promuovere la sua uscita a partire da domani 27 agosto su PlayStation 4 ed Xbox One.Il gioco sarà disponibile in due versione: la Standard Edition ad un prezzo di 39,99 euro, mentre la Digital Deluxe Edition costerà 59,99 euro ed avrà un Season pass che vi consentirà di ottenere 20 veicoli nuovi e vecchi, 20 decorazioni ed un pacchetto per personalizzare la propria.Inci saranno epici combattimenti, demolizioni e modi inediti per piegare il metallo. La sua simulazione realistica creata dal leggendario sviluppatore Bugbear vi consentirà di immergervi incaotico mondo fatto di demolizioni e molto altro.Leggi altro...

