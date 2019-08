WRC 8 | Bee Simulator e Paranoia | Happiness is Mandatory saranno esclusive temporali di

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Bigben ha annunciato un accordo esclusivo della durata di un anno con l'Epic Games Store per la versione PC di tre dei suoi giochi di fine 2019: WRC 8, in uscita il 5 settembre,ische arriverà il 3 ottobre, e Bee, disponibile dal 14 novembre."Siamo davvero felici di andare a rinforzare la nostra offerta sull'Epic Games Store. L'ultimo accordo prevede che 3 dei nostri titoli in uscitain esclusiva sullo store di Epic: Bee, un divertentissimo gioco per tutta la famiglia;is, un CRPG tattico colmo di dark humour, e WRC 8, la simulazione ufficiale del FIA World Rally Championship, che tra l'altro sarà il primo dei 3 ad essere disponibile sull'Epic Games Store", dichiara Benoit Clerc, Head of Publishing di Bigben.WRC 8 è la più completa e autentica simulazione ufficiale di WRC mai creata. Nuova fisica ...

Eurogamer_it : #WRC8, #BeeSimulator e #ParanoiaHappinessisMandatory in esclusiva temporale su #EpicGamesStore. -