World of Warcraft | Classic | il ritorno al passato per i nostalgici dell’Azeroth di 15anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019)of, uno dei titoli più rappresentativo nel panorama degli MMORPG, il prossimo Novembre celebra il 15° anniversario dal lancio dei server statunitensi, vedendo il titolo fantasy aver collezionato negli anni 7 espansioni e milioni di appassionati in tutto il mondo: i numeri parlano di oltre 100milioni di account creati e di un picco massimo di 12milioni di abbonati attivi nel corso del 2010. In attesa di scoprire cosa attende nel futuro gli avventurieri di Azeroth – il mondo in cui è ambientato il gioco – dopo un’espansione (Battle for Azeroth) in parte deludente, allo scoccare della mezzanotte del 27 Agosto si apriranno ufficialmente i server diof, unalle origini del gioco che vedrà i giocatori entrare in un mondo di gioco quanto più fedele possibile a quello che i primi giocatori si trovarono di frontefa, ...

MiuiBlog : ??[NEWS] Redmi Note 8 Pro avrà ben due limited edition a tema World of Warcraft Leggi ?? - chibe_91 : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! - Tecno__Android : Xiaomi collabora con Blizzard: Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition - Le collaborazioni tra compagnie sono s… -