Woody Allen e sua moglie fotografati fuori dall' abitazione di Epstein

Arriva il nuovo film di Woody Allen ma attori si dissociano : Woody Allen torna a far parlare di sé dopo le accuse di molestie e la querelle con Amazon. Il regista presenterà il suo ultimo film "Un giorno di pioggia a New York" al Festival del cinema americano di Deauville. Il film è rimasto in cantina per oltre un anno per via delle vecchie accuse di molestie rivolte a Woody Allen dalla figlia adottiva Dylan Farrow per cui Amazon, in pieno clima #MeToo, ne aveva bloccato la distribuzione. Il film verrà ...

Woody Allen : «La caccia alle streghe prima o poi finirà» : Le accuse a Woody allenLe accuse a Woody allenLe accuse a Woody allenLe accuse a Woody allenLe accuse a Woody allenWoody allen pensa che la campagna di boicottaggio che l’America ha scatenato nei suoi confronti abbia i giorni contati. Lo rivela in un’intervista al Venerdì di Repubblica, ansioso di presentare Un giorno di pioggia a New York, il suo ultimo film che uscirà in Italia il 10 ottobre con Lucky Red per poi debuttare in ...

“Un giorno di pioggia a New York” - Woody Allen torna romantico : C'è la Grande Mela, Manhattan, c'è l'amore, i giovani protagonisti, il cinema e l'intreccio sofisticato. Woody Allen torna alla commedia romantica con il suo prossimo film "Un giorno di pioggia a New York", dal 10 ottobre al cinema (distribuito da Lucky Red), di cui è stato diffuso il trailer. Sullo sfondo di una poetica New York, due giovani fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, arrivano per trascorrere un weekend di coppia, ma i loro ...

Venezia 76 film in concorso - da Woody Allen a Martin Scorsese ma anche Toni Servillo e Favino - tutti i rumors secondo l’Hollywood Reporter : Venezia 76, i possibili 20 film in concorso secondo l'Hollywood Reporter. Il quotidiano americano ha predetto "Il Traditore" a Cannes Cominciano a scaldarsi i motori per la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 76. Il 25 luglio Paolo Baratta e Alberto Barbera sveleranno il programma ufficiale alla ...

Woody Allen : “Non ho mai pensato di ritirarmi. Probabilmente morirò sul set” : FQ Magazine Lucio Battisti sarà disponibile online: “Il suo canto libero” nelle piattaforme streaming, da Spotify ad Apple Music “Non ho mai pensato di ritirarmi e andare in pensione”. Provaci ancora Woody Allen. La presentazione a San Sebastian del nuovo film dell’autore di Manhattan, con lui e il cast immortalati in foto modello scalinata di ...

Woody Allen continua a lavorare : "Dovessi morire - accadrà sul set di un film" - : Alessandro Zoppo Nonostante la gogna mediatica, il regista non pensa di abbandonare il cinema: lo conferma a San Sebastián, dove domani iniziano le riprese della sua nuova commedia “Non ho mai pensato al ritiro”: così Woody Allen, nel corso di una conferenza stampa a San Sebastián, dove domani inizieranno le riprese del suo nuovo film, ha risposto alle domande di chi gli chiedeva della gogna mediatica di cui è vittima negli Stati ...

Woody Allen debutta alla Scala di Milano : “È come il palazzo di Cenerentola” : A 83 anni il regista americano approda al Teatro alla Scala di Milano, portando in scena l'opera di Giacomo Puccini "Gianni Schicchi", un'opera breve e divertente che Woody Allen ha già diretto nel 2008 a Los Angeles: "Ma se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei diretto alla Scala, gli avrei dato del pazzo."Continua a leggere

Woody Allen : regia alla Scala e poi film : 6.40 Mai gli sarebbe "passato dall'anticamera del cervello" di dirigere un'opera, ma poi si è "divertito moltissimo".Così Woody Allen il geniale attore, scrittore e regista americano con all'attivo 51 film, cambia prospettiva, lascia la cinepresa (solo per poco, sia chiaro) e presenta la sua regia del pucciniano Gianni Schicchi, in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 6 al 19 luglio Dopo questa esperienza, Allen ha annunciato l'inizio del ...

Woody Allen alla Scala : "L'Europa mi ha sempre voluto bene" - : Debutto alla Scala di Milano per Woody Allen nell'insolita veste di regista d'opera e porterà in scena la sua versione dell'opera comica di Puccini "Gianni Schicchi", presentata in una conferenza stampa a Milano. "L'Europa mi ha sempre voluto bene, anche quando i miei film in America non sono stati accolti benissimo, qui da voi erano un successo", ha detto il regista newyorchese che si è detto un "grande ammiratore della cinematografia europea". ...

Woody Allen regista alla Scala con il suo Gianni Schicchi : alla Scala era stato solo da spettatore per il Macbeth di Verdi nel 1997. Ora Woody Allen torna nel tempio della musica milanese