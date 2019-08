Vuelta a España 2019 | Italia si scopre senza velocisti di punta nell’ultimo GT stagionale

Vuelta a España 2019 : pagelle terza tappa. Dominio di Bennett - deludono Jakobsen e Gaviria : Sam Bennett vince la terza tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Bora-Hansgrohe si è imposto nella prima volata di gruppo di questa edizione, battendo Edward Theuns e Luka Mezgec, mentre Nicolas Roche resta in maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa della Vuelta a España 2019. Sam Bennett 10: una superiorità netta, una volata dominata. Oggi il campione nazionale ...

Vuelta a España 2019 - Sam Bennett : “Devo semplicemente ringraziare la mia squadra. Ho dato il massimo - ma senza di loro non ce l’avrei mai fatta” : Era il grande favorito della terza tappa della Vuelta a España 2019, e ha rispettato i pronostici della vigilia. Sam Bennett è il trionfatore assoluto della volata di Alicante, dove prima ha fatto lavorare in maniera a dir poco perfetta la sua Bora-Hansgrohe, per poi lanciarsi a tutta in una volata regale dove non ha avuto rivali. Insomma, siamo solamente alla terza giornata della corsa a tappe iberica, ma il campione irlandese, alla sua prima ...

Vuelta Espana : volata super di Sam Bennett nella terza tappa - male Gaviria : Dopo i colpi di scena delle prime due giornate, la Vuelta Espana si è concessa una giornata un po’ più tranquilla per la terza tappa. Il percorso solo leggermente mosso ha favorito la volata di gruppo, con Sam Bennett che ha dimostrato di essere nettamente il più forte. Il velocista irlandese ha vinto con grande margine, favorito anche dalle difficoltà di quello che sarebbe dovuto essere il suo avversario principale negli sprint di questa ...

Vuelta a España 2019 - risultato terza tappa : dominio di Sam Bennett nella volata di Alicante - Nicolas Roche conserva la maglia rossa : Tutto come da pronostico nella terza tappa della Vuelta a España 2019. Sul traguardo di Alicante, al termine di una frazione prevalentemente pianeggiante pur con qualche salita nella seconda parte, Sam Bennett ha messo il proprio sigillo dominando la volata e raccogliendo il dodicesimo successo della propria stagione. Il corridore irlandese della BORA-hansgrohe ha dimostrato una superiorità schiacciante rispetto agli avversari, approfittando ...

Classifica Vuelta a España 2019 - terza tappa : Fabio Aru resta a 1’08” da Nicolas Roche : La Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, terza tappa di 199.6 km della Vuelta a España, seconda in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la terza ...

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Roche resta al comando - big tutti insieme : I big hanno chiuso tutti nel gruppo principale nella terza tappa della Vuelta a España 2019. La frazione odierna si è chiusa infatti con una volata di gruppo ad Alicante e non ci sono stati quindi distacchi tra i favoriti. Al comando della classifica generale resta sempre Nicolas Roche, che mantiene senza problemi la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran. Il campione italiano Davide Formolo ha un ritardo di ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Cullera-El Puig : altimetria - programma - orari e tv : domani (martedì 27 agosto) andrà in scena la quarta tappa della Vuelta a España 2019, 175.5 Km da Cullera ad El Puig. La tavola è tutta apparecchiata per i velocisti che non dovranno farsi scappare una delle poche occasioni adatte alle loro caratteristiche. La quarta frazione della corsa a tappe spagnola è pressoché tutta pianeggiante. 120 Km senza difficoltà altimetriche precedono l’unica salita di giornata, vale a dire il GPM di terza ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Ibi-Alicante in DIRETTA : prima grande occasione per i velocisti. L’Italia punta su Enrico Battaglin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della terza tappa – La cronaca della vittoria di Nairo Quintana nella seconda frazione – Le pagelle della seconda tappa – La classifica generale della Vuelta a España 2019 – L’attacco di Fabio Aru dopo la caduta e le speranze dell’italiano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “Affronterò con un ottimo morale le salite dei prossimi giorni” : Dopo il buio pesto, la luce. Fabio Aru ritrova se stesso e il colpo di pedale giusto nella seconda tappa della Vuelta a España 2019. La caduta nel corso della cronosquadre non era stata di certo l’inizio che avrebbe sperato il ciclista della UAE Team Emirates. Tuttavia, nel corso della seconda frazione, Aru è andato all’attacco insieme ad altri cinque corridori, ovvero il colombiano Nairo Quintana (vincitore poi della stage), lo ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (26 agosto). Ad Alicante toccherà alle ruote veloci giocarsi il successo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della TERZA tappa della Vuelta Dalle ORE 12.53 (26 AGOSTO) Dopo i fuochi d’artificio di ieri, nella 3a tappa della Vuelta a España 2019 dovrebbe essere, finalmente, l’ora degli sprinter. I 188 km che da Ibi. Ciudad del Juguete portano ad Alicante, infatti, presentano un disegno sicuramente non banale, con anche due GPM di 3a categoria, ma nel finale sono quasi tutti in discesa, tolto un dentello a circa ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante : percorso - favoriti e altimetria. Occasione ghiotta per gli sprinter : oggi (lunedì 26 agosto) si correrà la terza tappa della Vuelta a España 2019, 188 km da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante. La frazione odierna presenta un percorso privo di salite impegnative e i velocisti avranno quindi una grande Occasione per lasciare il segno. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della terza tappa della Vuelta a España 2019. percorso Dopo la partenza ci sarà un primo tratto pianeggiante di una decina ...

Vuelta a España 2019 - partenza col botto tra cadute e attacchi : corsa accesa - Quintana illumina - Aru replica - Lopez non risponde : È il terzo ed ultimo grande giro stagionale, forse quello meno seguito per questione di appeal, quello con la startlist più povera viste le grandi assenze, ma la Vuelta a España 2019, dopo due tappe, si è dimostrata subito spettacolare. Una partenza col botto: alla cronometro a squadre delle cadute, con UAE Emirates e Jumbo-Visma a terra, di ieri, si è sommata la bellissima frazione odierna. partenza da Benidorm ed arrivo in quel di Calpe, di ...

Vuelta a España 2019 - Nicholas Roche “Mi hanno detto ieri che potevo prendere la maglia - ma pensavo che fosse impossibile evitare lo sprint” : Nicholas Roche (Team Sunweb) ha storicamente un grande feeling con la Vuelta a España e lo ha confermato anche in quest’edizione appena cominciata. L’irlandese, nel finale della tappa odierna, è andato all’attacco insieme a Nairo Quintana (Movistar), Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), Rigoberto Uran (EF Education First), Fabio Aru (UAE Team Emirates) e Mikel Nieve (Mitchelton-Scott). Benché la vittoria di tappa sia andata a ...

Vuelta a España 2019 : pagelle seconda tappa. Numero di Quintana - Roche si prende la maglia - Aru torna protagonista : Nairo Quintana vince la seconda tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in solitaria sul traguardo di Calpe, precedendo l’irlandese Nicolas Roche, che si prende invece la maglia rossa di leader. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa della Vuelta a España 2019. Nairo Quintana 10: un grande Numero del colombiano, che siamo abituati a vedere in trionfo sugli ...