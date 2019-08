Vuelta a España 2019 | Fabio Aru | “Affronterò con un ottimo morale le salite dei prossimi

LIVE Vuelta a España 2019 - Ibi-Alicante in DIRETTA : prima grande occasione per i velocisti. L’Italia punta su Enrico Battaglin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della terza tappa – La cronaca della vittoria di Nairo Quintana nella seconda frazione – Le pagelle della seconda tappa – La classifica generale della Vuelta a España 2019 – L’attacco di Fabio Aru dopo la caduta e le speranze dell’italiano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (26 agosto). Ad Alicante toccherà alle ruote veloci giocarsi il successo : Dopo i fuochi d'artificio di ieri, nella 3a tappa della Vuelta a España 2019 dovrebbe essere, finalmente, l'ora degli sprinter. I 188 km che da Ibi. Ciudad del Juguete portano ad Alicante, infatti, presentano un disegno sicuramente non banale, con anche due GPM di 3a categoria, ma nel finale sono quasi tutti in discesa, tolto un dentello a circa ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante : percorso - favoriti e altimetria. Occasione ghiotta per gli sprinter : oggi (lunedì 26 agosto) si correrà la terza tappa della Vuelta a España 2019, 188 km da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante. La frazione odierna presenta un percorso privo di salite impegnative e i velocisti avranno quindi una grande Occasione per lasciare il segno. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti e l'altimetria della terza tappa della Vuelta a España 2019. percorso Dopo la partenza ci sarà un primo tratto pianeggiante di una decina ...

Vuelta a España 2019 - partenza col botto tra cadute e attacchi : corsa accesa - Quintana illumina - Aru replica - Lopez non risponde : È il terzo ed ultimo grande giro stagionale, forse quello meno seguito per questione di appeal, quello con la startlist più povera viste le grandi assenze, ma la Vuelta a España 2019, dopo due tappe, si è dimostrata subito spettacolare. Una partenza col botto: alla cronometro a squadre delle cadute, con UAE Emirates e Jumbo-Visma a terra, di ieri, si è sommata la bellissima frazione odierna. partenza da Benidorm ed arrivo in quel di Calpe, di ...

Vuelta a España 2019 - Nicholas Roche “Mi hanno detto ieri che potevo prendere la maglia - ma pensavo che fosse impossibile evitare lo sprint” : Nicholas Roche (Team Sunweb) ha storicamente un grande feeling con la Vuelta a España e lo ha confermato anche in quest’edizione appena cominciata. L’irlandese, nel finale della tappa odierna, è andato all’attacco insieme a Nairo Quintana (Movistar), Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), Rigoberto Uran (EF Education First), Fabio Aru (UAE Team Emirates) e Mikel Nieve (Mitchelton-Scott). Benché la vittoria di tappa sia andata a ...

Vuelta a España 2019 : pagelle seconda tappa. Numero di Quintana - Roche si prende la maglia - Aru torna protagonista : Nairo Quintana vince la seconda tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore della Movistar si è imposto in solitaria sul traguardo di Calpe, precedendo l’irlandese Nicolas Roche, che si prende invece la maglia rossa di leader. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa della Vuelta a España 2019. Nairo Quintana 10: un grande Numero del colombiano, che siamo abituati a vedere in trionfo sugli ...

Vuelta a España 2019 - Nairo Quintana : “Non avevo mai vinto in pianura - avevo bisogno di vincere. Lavoro bene con Valverde : Nairo Quintana ha fatto saltare il banco nella seconda tappa della Vuelta di Spagna 2019, il colombiano ha attaccato sull’ultima salita di giornata quando mancavano una trentina di chilometri ed è andato via insieme ad altri cinque uomini. A quattro km dal traguardo ha poi piazzato un allungo in solitaria e ha messo al gancio tutti gli avversari riuscendo così a trionfare con pieno merito e a portarsi in seconda posizione nella classifica ...

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Roche al comando - Quintana a 2” - Fabio Aru recupera terreno : Nicolas Roche ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 al termine della seconda tappa, l’irlandese conduce la classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez è scivolato a 33”, Fabio Aru ha recuperato una trentina di secondi sul colombiano grazie al bellissimo attacco con cui ha riscattato la caduta di ieri nella cronometro a squadre: ora il ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la seconda tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Nicolas Roche si prende la maglia rossa al termine della seconda tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore irlandese della Sunweb balza al comando della classifica generale, superando Miguel Ángel López, che resta comunque il miglior giovane. La prima maglia verde va invece sulle spalle di Nairo Quintana, vincitore oggi, mentre quella a pois su quelle di Angel Madrazo, grazie alla fuga odierna. Di seguito tutte le classifiche aggiornate ...

Classifica Vuelta a España 2019 - seconda tappa : Roche in maglia rossa - Fabio Aru recupera 32” a Lopez! : Nicholas Roche è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, l’irlandese ha attaccato durante la seconda tappa ed è balzato al comando della Classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez ha perso dunque la testa, il colombiano non è riuscito a inserirsi nell’attacco a 6 di cui facevano parte anche Primoz Roglic e Fabio Aru che hanno così recuperato una ...

Vuelta a España 2019 - risultati seconda tappa : Nairo Quintana beffa tutti - Maglia Rossa per Roche. Ottimo quinto Fabio Aru : Prima frazione in linea e subito corsa vera: la Vuelta a España 2019 è appassionante sin dall’inizio. Nella seconda tappa, con partenza da Benidorm ed arrivo in quel di Calpe, di 199,6 chilometri, subito rivoluzionata la classifica con gli uomini di montagna che si muovono sull’ultima salita. Un gruppetto di sei corridori, tutti di ottima qualità, si è andato a giocare il successo: a beffare tutti con un colpo da finisseur è stato ...

Vuelta Espana - Fabio Aru cade nella prima tappa : 'Una curva si è allagata' : Non è cominciata nel migliore dei modi la Vuelta Espana di Fabio Aru e della UAE Emirates. Il più atteso dei corridori italiani al via della corsa iberica è incappato in una caduta dalla dinamica particolarmente sfortunata nella tappa d'apertura, la cronosquadre di Torrevieja. A causa di un'improvvisa ed imprevista pozza d'acqua che si trovava proprio nel mezzo di una curva, gli atleti della UAE hanno perso il controllo delle biciclette e sono ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante : altimetria - programma - orari e tv : domani (lunedì 26 agosto) si svolgerà la terza tappa della Vuelta a España 2019, 188 km da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante. Sarà un'occasione da non perdere per i velocisti, visto che il percorso non presenta grandi difficoltà altimetriche e sulla carta ci si giocherà la vittoria allo sprint. Nei primi 100 km i corridori troveranno per la maggior parte un falsopiano, poi affronteranno il GPM di terza categoria di Puerto de Biar (2,7 km al ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : frazione mossa - possibili sorprese in arrivo. Valverde scalpita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda tappa della Vuelta a España 2019. Dopo la cronometro a squadre inaugurale, oggi vivremo la prima ...