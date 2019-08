Volley femminile | Europei 2019 | Italia-Slovenia Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dopo il delicato scontro diretto con il Belgio, fondamentale per la Nazionalena dinella corsa verso il primo posto nel girone B degli, la formazione allenata da Davide Mazzanti tornerà in campo già domani sera per la quarta e penultima sfida della prima fase contro la. Le vittorie contro Portogallo e Ucraina nelle prime due partite hanno dimostrato la buona condizione delle azzurre, ma la squadra slovena ha bisogno di muovere la classifica per mettere al sicuro il passaggio alla seconda fase. L’incontro potrebbe quindi nascondere qualche insidia in più rispetto alle aspettative e le giocatricine dovranno prestare la massima concentrazione per evitare un passo falso alla vigilia dello scontro diretto con la Polonia che chiuderà il raggruppamento di Lodz. Il tecnico azzurro punterà sul sestetto ormai collaudato con Paola Egonu e ...

