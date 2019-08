Volley femminile | Europei 2019 | Italia-Belgio 3-0 | le pagelle delle azzurre Egonu segna

LIVE Italia-Belgio 2-0 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre giganteggiano a Lodz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Lungolinea di Sylla, impeccabile. 4-3 Fuori il primo tempo di Chirichella. 4-2 ANCORAAAAAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEEEEEEE! Vai Paolaaaaa, Egonu a tutto gas! 3-2 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! EGONUUUUUUUUUUUUUUU! FA TUTTO LEIIIIIIIIIII! 2-2 Egonu non la mette giù poi MUROOOOOOOOOOOOOO! Proprio Paola inchioda Herbots. 1-2 Fast di Van Avermaet che beffa Sylla. 1-1 Violentissimo primo tempo di Folie. 0-1 ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovenia. Programma - orari e tv : Dopo il delicato scontro diretto con il Belgio, fondamentale per la Nazionale italiana di Volley femminile nella corsa verso il primo posto nel girone B degli Europei 2019, la formazione allenata da Davide Mazzanti tornerà in campo già domani sera per la quarta e penultima sfida della prima fase contro la Slovenia. Le vittorie contro Portogallo e Ucraina nelle prime due partite hanno dimostrato la buona condizione delle azzurre, ma la squadra ...

LIVE Italia-Belgio 1-0 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre dominano il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Egonu cerca l’angolino sinistro, sembra trovarlo ma l’arbitro chiama out. Mazzanti chiede challenge. 1-2 Invasione di Janssen che aveva cercato di chiudere di prima intenzione sul servizio di Grobelna ma Malinov era arrivata a palleggiare. 0-2 Altro pallonetto e Sorokaite viene murata da Van Gestel. L’Italia sta soffrendo troppo sottorete. 0-1 Pallonetto di Egonu, fuori ...

LIVE Italia-Belgio Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre a caccia della terza vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie consecutive: l’Italia ha battuto Portogallo e Ucraina, il Belgio ha avuto la meglio su Ucraina e Slovenia. Questa partita è determinante nella corsa verso il primo posto nel girone, le due formazioni dovranno poi vedersela con la Polonia padrona di casa. 17.42 Fischio d’inizio alle ore 18.00, si gioca alla Atlas Arena di Lodz ...

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (26 agosto). Italia-Belgio e Germania-Russia scontri diretti da non perdere : La posta in palio comincia ad aumentare nella quarta giornata degli Europei 2019 di Volley femminile, la cui prima fase si disputa tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Diverse le sfide interessanti in programma, con alcune delle formazioni più accreditate per il successo chiamate ad affrontare avversarie insidiose nella corsa verso le posizioni di vertice dei quattro raggruppamenti. Lo spettacolo non mancherà nelle otto partite previste ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - ora si fa sul serio. Sfida al Belgio - azzurre chiamate alla prova di forza : Dopo le passeggiate contro Portogallo e Ucraina, oggi pomeriggio (ore 18.00) incominciano davvero gli Europei 2019 di Volley femminile per l’Italia che affronterà il Belgio alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Si tratta del primo incontro di un certo peso per la nostra Nazionale che nei giorni scorsi ha liquidato delle avverarie modeste con due rapidi 3-0 e rimanendo in campo poco più di due ore complessive: le sgambate contro le lusitane e ...

Italia-Belgio oggi - Europei Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi lunedì 26 agosto si gioca Italia-Belgio, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Le azzurre sono pronte per disputare il terzo incontro in questa rassegna continentale e finalmente si farà sul serio: dopo le passeggiate su Portogallo e Ucraina si alzerà l’asticella visto che le Yellow Tigers hanno tutte le carte in regola per impensierire la nostra Nazionale anche se l’ultimo precedente è un sonoro 3-0 in favore ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Ucraina 3-0. Cristina Chirichella : “Vogliamo imporre il nostro gioco e migliorare partita dopo partita” : Seconda uscita e seconda vittoria, come ampiamente preventivabile, per la Nazionale italiana di Volley femminile, impegnata negli Europei: le azzurre questa sera superano agevolmente per 3-0 l’Ucraina e guardano con fiducia alla sfida di domani contro il Belgio. A fine gara hanno parlato al sito federale Myriam Sylla e Cristina Chirichella. MYRIAM SYLLA: “È stata una bella partita, ho visto nella squadra un’energia positiva. Siamo ...

Volley femminile - Europei 2019 : risultati e classifiche 25 agosto. La Serbia rimonta la Bulgaria - successi anche per Olanda e Russia : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei 2019 di Volley femminile. Nella prima fase della rassegna continentale, in corso di svolgimento tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia, la situazione nelle classifiche dei quattro raggruppamenti comincia a delinearsi con maggiore chiarezza. Serbia, Olanda e Russia, principali favorite per il successo finale insieme all’Italia, sono tornate in campo dopo un turno di riposo e hanno ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Ucraina 3-0 - secondo successo per le azzurre in vista dello scontro diretto con il Belgio : Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di Volley femminile agli Europei 2019. Dopo il comodo successo all’esordio contro il Portogallo e la giornata di riposo successiva, la formazione allenata da Davide Mazzanti è tornata in campo a Lodz, in Polonia, aggiungendo altri tre punti alla propria classifica. Le azzurre hanno superato l’Ucraina con il risultato di 3-0 (25-16; 25-18; 25-10) mantenendo le aspettative ...

LIVE Italia-Ucraina 3-0 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : trionfo totale delle azzurre - seconda comoda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, dichiarazioni. Buona serata a tutti. Italia-Ucraina 3-0 (25-16; 25-18; 25-10). Le azzurre vincono agevolmente, secondo successo consecutivo agli Europei dopo quello di venerdì contro il Portogallo. Domani si tornerà in campo alle ore 18.00 per affrontare il Belgio nella prima vera partita di questa rassegna ...

LIVE Italia-Ucraina 2-0 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : passeggiate delle azzurre - vittoria a un passo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-2 Lungolinea agevole di Sorokaite, c’è solo una squadra in campo. Secondo discrezionale per l’Ucraina. 10-2 Egonuuuuuuu! A tutto bracciooooooooo! Chiude un’azione lunga. 8 punti sui 10 dell’Italia in questo set! 9-2 Egonu sta giocando quasi da sola, super pipe e sorride. L’Italia gioca a mille, ormai è fatta. 8-2 Questa volta Egonu serve forte e sbaglia, si ...

LIVE Italia-Ucraina Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 Oggi pomeriggio, nel girone dell’Italia, si è giocata Slovenia-Portogallo. 3-0 delle balcaniche che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale nello scontro diretto con l’Ucraina. Negli altri giorni: la Serbia ha battuto la Bulgaria per 3-1, l’Olanda si è imposta sull’Azerbaijan per 3-0, la Russia è avanti 1-0 con la Svizzera. Spagna, Romania e Grecia ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio (26 agosto). Programma - orari e tv : Lunedì 26 agosto si giocherà Italia-Belgio, match valido per gli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per disputare la terza partita della fase a gironi dopo aver affrontato Portogallo e Ucraina, la nostra Nazionale si troverà di fronte un avversario ostico e impegnativo reduce da due vittorie ma già spazzato via dall’Italia appena tre settimane fa in occasione del torneo di ...