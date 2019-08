Violenti temporali e alluvione lampo su Madrid | immagini impressionanti VIDEO

Maltempo - Violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...

Goccia fresca sull'Italia : tanti acquazzoni e temporali - rischio fenomeni Violenti : Come previsto il tempo sta gradualmente mutando sulla nostra penisola per effetto di una piccola ma insidiosa Goccia fresca, ovvero una sacca d'aria più fresca alle medio-alte quote che con non...

Il Nowcasting di MeteoWeb : Violenti temporali sul Piemonte - maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Previsioni - da lunedì arriva la quinta ondata di caldo. Ma è allerta per i temporali Violenti : L'estate in questi giorni sembrava aver trovato un buon equilibrio. Ma secondo gli esperti meteo è in arrivo sulla nostra penisola la quinta ondata di caldo africano. La prossima settimana...

Allerta Meteo Ferragosto - avviso della protezione civile : Violenti temporali nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : Violenti temporali su parte del Friuli - locali in Appennino [MAPPE] : Come preventivato nelle nostre previsioni mattutine per questo pomeriggio, i settori friulani centro-orientali, in particolare i settori a Nord/Nordest di Udine, stanno vivendo la fase temporalesca più accesa. Da quasi due ore, in particolare, nubi cumuliformi ad elevato sviluppo verticale, si sono sviluppate sull’area tra Gemona del Friuli, Buja, Tarcento, Tricesimo, Nimis, dando luogo a fenomeni violenti sotto forma di temporali forti, ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : Violenti temporali in Lombardia - attenzione in serata. Allarme grandine [MAPPA] : Ancora un pomeriggio temporalesco, con fenomeni spesso anche di forte intensità che nelle ultime ore hanno imperversato, dal Biellese, Novarese, nel Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, Varesotto, Comasco, anche Milanese. Fenomeni particolarmente intensi nelle ultime due ore su area Busto Arsizio poi anche al Nord di Milano, con locali nubifragi e colpi di vento intensi. Al momento, un fenomeno intenso lo registriamo tra Milano Sud e ...

Meteo - giornata da bollino rosso : è allerta per il Nord bersagliato da temporali. Rischio fenomeni Violenti e danni [MAPPE] : giornata da bollino rosso, oggi, al Nord, su diverse aree, per il maltempo. La situazione barica vede ancora un anticiclone di matrice Nordafricana in crescendo su tutti i settori centro meridionali del bacino e di conseguenza sul Centro Sud Italia. Sulle aree settentrionali, però, esso fa ancora fatica a prendere terreno a causa di un flusso instabile Nordatlantico che tiene ancora banco su tutta l’Europa centro-settentrionale fino alle ...

Meteo : Violenti temporali oggi al nord - caldo fino a 39°C al sud! : Meteo | L'anticiclone africano inizia a fare sul serio sulle regioni del centro-sud, dove si prepara la terza forte ondata di caldo di questa estate (apice del caldo atteso la prossima settimana). Il...

Violenti temporali e pesanti in danni in Lombardia - scoperchiato palazzetto dello sport a Treviglio : Come ampiamente previsto un intenso peggioramento a carattere temporalesco sta interessando in queste ore il Nord Italia. L'aria fresca in arrivo da Ovest sulle regioni settentrionali sta...

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - Violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Meteo Bolzano - a luglio caldo sopra la media - Violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Violenti temporali in Veneto : nubifragio a Piovene Rocchette [VIDEO E FOTO] : In un contesto complessivamente anticiclonico, alcune aree del Nord Italia stanno assistendo oggi a locali ma intensi temporali, dettati da infiltrazioni d'aria più fresca in quota di origine...