romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-08-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONE RICORDIAMO CHE RESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO GHE CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN CORSO LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA SULLA PONTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CGHE CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA SI SEGNALANO, FINO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA PONTINA SI SEGNALANO, FINO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 19.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma Napoli Rimosso veicolo in panne altezza Ferentino in direzione Roma. Restano code E RALLENTAMENTI a tratti tra Ceprano e Colleferro IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO DA VIA APPIA A VIA DEI GROTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI SULLA A1 TRA FROSINONE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI SULLA A1 TRA FROSINONE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 17.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI ì DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PRIMA GALLERIA ALTEZZA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN RIREZIONE Roma SULLA VIA FLAMINIA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA A1 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORVIETO E CHIUSI DIREZIONE FIRENZE SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO TRA VIA NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBI I SENSI RICORDIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA CECCANO E FROSINONE, IN DIREZIONE Roma, E PIU’AVANTI, SEMPRE IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO. SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI IN CORSO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI. FINO ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE Roma, E PIU’AVANTI, ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, SEMPRE IN DIREZIONE Roma SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRAMBI I SENSI PIU’ A SUD SULLA PONTINA, CODE IN PROSSIMITA’ DI PORTO BADINO, IN ENTRAMBI I ...