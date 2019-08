Verso l' accordo sul Conte-bis Nuovo incontro Zingaretti Di Maio a P Chigi alle 18

Calciomercato Roma/ Ante Coric Verso l'addio - accordo con l'Almeria - ultime notizie - : Il Calciomercato della Roma potrebbe chiudersi con l'addio di Ante Coric, sempre più vicino all'Almeria. Kalinic in entrata?

Governo giallorosso - tutte le trappole Verso l’accordo : Sono tante le mine anti-giallorosso pronte ad esplodere per spazzar via, ancor prima del nascere, un Governo Pd-M5s. Ordigni piazzati per la maggior parte dallo stesso segretario dem. Perché il vero primo problema di Nicola Zingaretti non è tanto quello di dare un Governo agli italiani per alleggerire la loro vita tartassata e assetata di sviluppo. Il vitale obiettivo politico del capo del Nazareno è quello di non finire nel tritacarne renziano ...

Milan - Laxalt Verso l'Atalanta : c'è l'accordo sul prestito - manca l'ok dell'esterno : Inter e Manchester United sono al giro di boa per il trasferimento di Sanchez (30 anni) che ha subìto un lieve rallentamento per questioni burocratiche di pagamento dello stipendio non insormontabili. Tra il suo agente Felicevich e l' ad dei Red Devils Woodward c' è già stato un primo scambio di doc

Calciomercato Inter : Nainggolan Verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Juventus - trovato l'accordo con Lukaku : beffata l'Inter - Dybala Verso l'addio : Attendere, tentennare, bluffare, per capire quando e come sferrare il colpo decisivo. Le cosiddette "strategie della tensione" («perde chi crolla prima»), sono alla base del calciomercato e possono rivelarsi tanto utili quanto dei clamorosi autogol. Ne sa qualcosa il Milan sorpassato sul più bello d

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va Verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Ursula - subito passi Verso l'Italia "Accordo di Dublino? Fallimentare" : Sui migranti la neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen fa subito un grande passo verso l'Italia: "Merita solidarietà, accordo di Dublino Fallimentare" Segui su affaritaliani.it

Calciomercato - Lapadula Verso il Lecce : accordo vicino con il Genoa : Gianluca Lapadula potrebbe essere il colpo in attacco del Lecce per la Serie A. accordo in chiusura con il Genoa.“powered by Goal”Il Lecce è appena arrivato in Serie A, ma ha subito programmato un colpo di Calciomercato che potrebbe far felici i tifosi giallorossi. Stiamo parlando di Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan e attualmente in forza al Genoa.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Lecce si aspetta di chiudere ...

Ue-Mercosur - negoziati Verso un accordo commerciale : Potrebbe essere la volta buona per l'accordo commerciale fra l'Ue e il Mercosur (il mercato comune di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), dopo una trentina di tentativi falliti in quasi 20 anni: c'è un buon clima nel negoziato in corso da mercoledì sera a Bruxelles fra i commissari europei interessati e diversi ministri dei paesi del Mercosur (Esteri, Commercio, Agricoltura, a seconda dei paesi), accompagnati dai rispettivi team tecnici, e ...

