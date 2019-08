Verona | trenino si ribalta a Canevaworld | “Urla ovunque” Era il secondo incidente della

Verona - si ribalta trenino monorotaia : 7 feriti al parco sul lago di Garda | video : L’incidente è avvenuto nel polo d’intrattenimento Canevaworld. Sul posto gli operatori del 118 e vigili del fuoco. Nessuno è in grave condizioni

