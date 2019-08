Usa | primo caso al mondo di morte da sigaretta elettronica | crisi respiratoria fatale

Primo reato nello spazio? Nasa indaga/ Astronauta accUsata da ex 'da Iss violò conto' : Anne McClain si sarebbe macchiata del Primo reato commesso nello spazio: le accuse della ex moglie 'ha violato il mio conto corrente dalla Iss'.

Usa - primo caso di reato in orbita : l’astronauta Anne McClain accUsata dall’ex moglie di accesso improprio al suo conto dall’Iss : Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per un reato commesso in orbita. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei ...

Governo PD-M5S e Lega primo partito - Porro chiama in caUsa Mattarella su 'disarmonie' : La Lega fuori dal Governo, nonostante percentuali che l'hanno vista oltre il 30% alle ultime Europee e sondaggi che la proiettano fino al 38%. Secondo Nicola Porro potrebbero esserci i margini affinché si possano fare delle riflessioni sul fatto che un'eventuale collocazione all'opposizione del Carroccio potrebbe rappresentare una "grave disarmonia" tra il sentimento del popolo e l'espressione politica di quella che sembra poter essere una ...

Astronauta lesbica accUsata del primo reato commesso nello Spazio : Prima possibile accusa di reato commesso in orbita. Protagonista della vicenda, una coppia omosessuale ora separata: Summer Worden, una ex 007 dell’ aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, una Astronauta decorata della Nasa con alle spalle una missione di sei mesi nella stazione spaziale internazionale (Iss). La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si ...

Danni dal fumo di sigaretta elettronica Negli Usa il primo morto accertato Dataroom - Chi la Usa e come funziona : Un paziente dell’Illinois aveva problemi respiratori legati all’uso di e-cig: è morto fra mercoledì e venerdì. In 200 hanno gli stessi sintomi. Avviata un’indagine

Sigaretta elettronica - primo morto negli Stati Uniti : la misteriosa malattia polmonare caUsata dalle svapate : Si è registrato il primo morto per la Sigaretta elettronica. La vittima è un uomo dell'Illinois, negli Stati Uniti, deceduto per una grave e misteriosa malattia polmonare. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie federali, che dalla fine di giugno hanno identificato 193 potenziali casi di patologie

Sigaretta elettronica : primo morto a caUsa delle e-cig : primo paziente morto dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria a causa del fumo da Sigaretta elettronica. E’ accaduto negli Stati Uniti, lo affermano i funzionari sanitari citati dalla Bbc mentre gli esperti indagano su una malattia polmonare misteriosa negli Stati Uniti che darebbe legata all’uso di sigarette elettroniche. Il direttore del CDC Robert Redfield ha dichiarato: “Siamo rattristati dalla notizia della ...

Muore a caUsa di una malattia legata all’uso della sigaretta elettronica : “primo caso al mondo” : “La prima vittima della sigaretta elettronica”: così le autorità sanitarie statunitensi hanno definito la morte di un uomo a causa di una malattia respiratoria legata all’uso dello svapo. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Illinois: lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato, secondo quanto riporta Sky News. L’identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso non sono ...

Malattia polmonare caUsata dalla sigaretta elettronica : primo morto negli Stati Uniti : Un paziente è morto negli Stati Uniti a seguito di una Malattia polmonare causata dalle sigarette elettroniche. La notizia, diffusa nella giornata dai media americani dopo l'annuncio del Dipartimento di Sanità Pubblica dello stato dell'Illinois, ha fatto ben presto il giro del mondo, dato che è la prima volta che si verifica un evento del genere negli Usa. Come riporta Sky News, le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo, ...

Illinois - muore per una malattia ai polmoni caUsata dalla sigaretta elettronica : è il primo caso negli Usa : Le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese, ma i casi di persone che presentano la "nuova malattia" continuano a salire

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Ammontano a 3,7 miliardi di euro le esportazioni di occhiali da sole italiani nel mondo, in aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il valore delle importazioni è stato di 1,5 miliardi. E sono 920 le imprese italiane attive nella fabbricazione di lenti e occhiali, in crescita del 2,1% rispetto al 2017. Le esportazioni, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza ...

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato (2) : (AdnKronos) – Tra i principali Paesi, cresce l’export verso Hong Kong (+25%), Svizzera e Svezia (+24%), India (+21%) e Messico (+15%). I principali mercati di importazione sono nell’area dell’Asia per 880 milioni di euro (59% dell’import complessivo). Il Veneto conferma il proprio primato dell’occhialeria nazionale (422 imprese), con le prime due province italiane per numero di imprese, Belluno (208) e ...

Migranti : sindaco LampedUsa - 'paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E' incredibile". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Mu

Armi nucleari - primo test missilistico Usa a medio raggio dopo la rottura del Trattato Inf con la Russia. Cina : “Corsa agli armamenti” : A oltre sette mesi dall’annuncio dell’amministrazione americana sul ritiro dal Trattato sulle Forze nucleari a raggio intermedio (Inf), completato poi all’inizio di agosto, Washington ha condotto il primo test con un missile lanciato da terra. Lo ha annunciato il Pentagono che, citato dalla Cnn, ha spiegato come le operazioni si siano svolte utilizzando un missile con testata convenzionale partito dall’isola di San Nicolas, in ...