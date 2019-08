US Open 2019 | Paolo Lorenzi rimonta due set al giovanissimo Zachary Svajda | lo batte al

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Seppi escono di scena al primo turno - Lorenzi maratoneta al quinto set. Djokovic al secondo turno : avanza Venus : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

US Open 2019 : Camila Giorgi travolta da Maria Sakkari - che le lascia soltanto un game : Finisce in modo davvero rapido e inglorioso l’ultimo Slam dell’anno per Camila Giorgi. La marchigiana esce sconfitta dal Court 12, agli US Open 2019, dalla greca Maria Sakkari, numero 30 del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-0. Si tratta del terzo successo dell’ellenica in altrettanti confronti diretti, il più duro tra quelli fino ad oggi disputati. La durata dell’incontro è di 56 minuti. La speranza di vedere un match ...

Tennis - US Open 2019 : Fabio Fognini eliminato al primo turno da Reilly Opelka. L’azzurro ko in quattro set : Arrivano brutte notizie per il Tennis italiano nella prima giornata degli US Open 2019 di Tennis. Sul cemento di New York c’è l’uscita di scena eccellente di Fabio Fognini (n.11 del mondo). L’azzurro incappa in una prestazione sottotono e viene sconfitto dal n.42 del ranking Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 (6) 6-3 in 2 ore e 55 minuti di partita. Un match nel quale il padrone di casa ha interpretato meglio gran ...

Si chiude qui la DIRETTA LIVE di questo match. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Match Sakkari: 6-1 6-0 con palla corta vincente, per porre il ...

US Open 2019 : Novak Djokovic impiega un set per spezzare l’equilibrio - poi dilaga con Roberto Carballes Baena : Novak Djokovic supera in tre set il primo ostacolo agli US Open: il serbo liquida per 6-4 6-1 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 del mondo, in un’ora e 54 minuti di gioco, e si qualifica per il secondo turno del torneo, dove affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Sam Querrey e l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set l’incontro sembra non nascere sotto i migliori auspici per il numero 1 ...

15-0 Comincia bene il game Sakkari 0-3 Sakkari, doppio break: il nastro aggiusta la palla alla greca che allunga ancora 30-40 Gira il breve scambio Sakkari con il rovescio, che usa per ...

0-30 Altro doppio fallo di Giorgi 0-15 Doppio fallo di Giorgi 1-6 Set Sakkari: sbaglia di un millimetro, come sentenzia il Falco, il dritto in avanzamento verso la rete Giorgi, la greca ...

E' tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI!! Vince Reilly Opelka in questo primo turno degli US Open contro Fabio Fognini: 6-3 6-4 6-7 (6) 6-3 per l'americano. 18esima uscita di scena al primo turno per Fabio e niente da fare per lui. Per Opelka si tratta della prima vittoria nello Slam americano e se la vedrà al prossimo round contro il ...

0-15 sbaglia il rovescio lungolinea Giorgi, sarebbe stato un vincente 1-4 Sakkari, che conferma il break di vantaggio con un'altra risposta di rovescio in rete di Giorgi sulla ...

40-0 Ace esterno di Opelka e tre match-point per l'americano 30-0 Out il rovescio lungolinea di Fognini 15-0 Opelka dà grande energia alla sua prima di servizio e dritto out di Fognini Game perfetto per Fognini che infila il quarto ace consecutivo (n.16 della partita). 3-5 e ora Opelka servirà per il match 40-0 Altro ace a uscire di Fognini (n.15) 30-0 Ace di seconda per Fognini (n.14 ...

