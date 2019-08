“Uomo-gay-donna” | rimosso cartello con indicazioni per wc ad Ascea ...

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2019)-gay-conper wc adIl caso era stato sollevato su Facebook dall’Arcigay Salerno: “Ci chiediamo quale sia la funzione di una tale indicazione”. Dopo la rimozione, il presidente dell’associazione commenta: “Soddisfatti, ma bisogna prestare massima attenzione al linguaggio”

