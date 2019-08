Una Vita | anticipazioni spagnole | Mauro aiuta Felipe a ritrovare la fidanzata

Una Vita spoiler 27 e 28 agosto : Ursula ripudiata da suo padre : I prossimi due appuntamenti di Una Vita, quelli di martedì 27 e mercoledì 28 agosto, saranno incentrati principalmente su Ursula. La perfida Dicenta, ormai, avrà le ore contate. Dopo aver disseminato tanto odio e tanta zizania nel suo quartiere, si troverà costretta a fare i conti con tutte le malefatte di cui si è resa protagonista in passato. La donna, infatti, si troverà ad affrontare l'ostilità di tutte le persone che la circondano. A ...

Una Vita Anticipazioni 27 agosto 2019 : Ursula rinchiusa in manicomio. Ecco chi l'ha deciso... : Un inatteso ritorno dal passato sconvolgerà la Vita della Dark Lady d'Acacias. Scopriamo chi è l'uomo che la inchioderà...

Una Vita anticipazioni : arriva padre TELMO MARTINEZ - nuovo protagonista : Per i telespettatori italiani di Una Vita è quasi arrivato il momento di conoscere padre TELMO MARTINEZ (Dani Tatay), ossia il protagonista della quarta stagione della telenovela ambientata ad Acacias. Scopriamo insieme in quale maniera verrà introdotto l’uomo nelle storie… Una Vita, trame: Lucia Alvarado, la cugina di Celia Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TELMO avrà parecchio a che fare con Lucia Alvarado (Alba ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula viene rinchiusa in manicomio : Ursula - Una Vita Con il ritorno di Beautiful e de Il Segreto, le soap di Canale 5 riprenderanno la loro regolare programmazione e le puntate di Una Vita, come di consueto, verranno trasmesse dalle 14.10 alle 14.45 circa. La protagonista assoluta delle storie ambientate ad Acacias sarà ancora una volta la perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) che, grazie ad un piano mosso abilmente da Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego ...

Una Vita anticipazioni spagnole - Mauro : nuova guerra contro Ursula : anticipazioni spagnole Una Vita: la fidanzata di Felipe scompare, Mauro aiuto l’amico nelle indagini nuova guerra tra Mauro e Ursula, quella che viene annunciata nelle anticipazioni spagnole di Una Vita. L’amato ispettore torna ad Acacias 38, pronto ad aiutare il suo amico Felipe. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade proprio quando la fidanzata dell’avvocato scompare […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole, ...

Una Vita spoiler iberici : Mauro pensa che Genoveva sia coinvolta nella scomparsa di Marcia : Continua ad appassionare il pubblico la soap opera iberica Una Vita nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana, l'ispettore Mauro San Emeterio e Felipe Alvarez Hermoso uniranno le loro forze per scoprire che fine ha fatto Marcia. Il vedovo di Teresa e l'avvocato, dopo aver raccolto una serie di indizi, comprenderanno che la domestica non è sparita di sua volontà da Acacias 38. Ebbene sì, il padre adottivo ...

Una Vita Anticipazioni 26 agosto 2019 : Arturo confessa ai vicini che sta per diventare cieco : Arturo prende coraggio e rivela a tutti i vicini che è destinato a diventare cieco. Trini, Liberto e Rosina cercano di confortarlo ma il loro tentativo si rivela maldestro.

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 31 agosto : Da QUESTA SETTIMANA, con la ripresa di Beautiful, Una VITA riprende ad andare in onda nella sua durata normale. Cosa vedremo dunque su Canale 5? Eccovi il riepilogo delle anticipazioni fino al 31 agosto 2019, ricordandovi che sabato ci sarà la megapuntata di due ore in prima serata su Rete 4. Il colonnello Valverde confida ai vicini che sta per diventare cieco. La notizia dà origine a una serie di visite e Trini, Liberto e Rosina tentano ...

Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 agosto : Ursula viene internata in manicomio : Si apre oggi 26 agosto una nuova settimana di programmazione per la telenovela Una Vita, andata in onda regolarmente per tutto il periodo estivo. Le trame del periodo compreso dalla data odierna a sabato 31 agosto saranno ampiamente dedicate alla fine degli intrighi di Ursula, che dovrà fare i conti con l'arrivo del padre in città. Il signor Koval, chiamato in causa da Samuel, Diego e Blanca, riuscirà a fare in modo che la figlia venga internata ...

Una Vita - trame spagnole : Mauro accusa Ursula di aver rapito Marcia : I fan della famosa soap opera Una Vita, nei precedenti articoli hanno già avuto modo di apprendere che nelle puntate iberiche attuali è ritornato in scena uno storico personaggio. Si tratta di Mauro San Emeterio, che ha riabbracciato il suo caro amico Felipe Alvarez Hermoso dopo dieci anni. L’ispettore ha sconvolto l’avvocato e tutti coloro che conosceva, rivelandogli di non essere in compagnia della moglie Teresa Sierra poiché è morta durante ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca seduce Samuel ma poi lo accoltella per scappare con Moises : Blanca e Diego organizzano un piano per riprendersi il piccolo Moises e scappare finalmente da Acacias. La giovane fingerà di voler tornare con Samuel ma lo accoltellerà per scappare con Diego e il bambino.