Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione la vita in studio sul premier nelle trattative di governo in corso tra PD e Movimento 5 Stelle siamo pronti Giorgi a vederli per capire come andare avanti afferma Zingaretti ribadendo però la necessità di una discontinuità anche su internet ma Di Maio non arretra su Conte e attacca L’Italia non può aspettare di centinaio intanto spera che si possa trovare il modo per ...

Pensioni Ultime Notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...

Calciomercato Roma News/ Nkoulou si avvicina - ecco l'indizio - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per la difesa alla fine il colpo potrebbe essere Nkoulou del Torino non convocato da Mazzarri

Calciomercato Napoli News/ Verdi resta - ma sono tre a partire! - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie: Verdi resta, il Torino stufo della tattica attendista degli azzurri ha deciso di puntare su altri calciatori.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Zingaretti - intesa possibile Pd-M5s - 26 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: Zingaretti apre a intesa Pd-M5s. Per il segretario dem è possibile, Di Maio insiste con Conte premier, 26 agosto 2019,.

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Verona : trenino si ribalta a Movieland - 7 feriti : Ultime notizie, Oggi ultim'ora. A Verona un trenino si ribalta a Movieland, 7 feriti, tra cui due bambini, 25 agosto 2019,.

Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 25 agosto linea studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano per disinnescare le clausole di aumento IVA ci sono margini di manovra lo dice il ministro uscente Giovanni Tria in un’intervista al Corriere della Sera richiamata inprimapagina anche alle leggi vigenti senza altre misure il deficit per il 2020 sarebbe ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Caserta : bambina di 8 anni investita e uccisa : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Caserta una bambina di soli 8 anni è stata investita e uccisa da un guidatore positivo alla cocaina, 25 agosto 2019,